ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 15:52
Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото) Андре Тан і Катя Осадча показали нову модну колекцію
Автор: Дмитрий Войналович

Андре Тан та Катя Осадча представили свою нову спільну колекцію. Цікаво, що шовкові сукні та кашемірові светри з колекції Timeless прикрашають квіткові орнаменти за мотивами робіт видатних українських художниць.

Як виглядають речі з нової колекції дизайнера та телезірки - дивіться і читайте в матеріалі Lite.

Що відомо про колекцію Timeless

В осінню капсулу увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці. Не забули й про головні убори: кепі, обруч з бантом та капор - знакові аксесуари в гардеробі Каті.

Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий та відтінки бежевого.

Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)

Андре Тан і Катя Осадча показали нову модну колекцію (фото: прес-служба Andre Tan)

Велику увагу Андре та Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк та м’який кашемір.

При цьому на сукнях та светрах розквітли мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

Кожна квітка у малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції - це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва - любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на сорочках, як обереги.

"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну та українську культуру у світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутись до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах та кардиганах створені за мотивами їх картин… Це речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу", - розповідає Андре Тан.

Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)

Андре Тан і Катя Осадча показали нову модну колекцію (фото: прес-служба Andre Tan)

Осадча ж запевняє: як і в попередній, літній капсулі, їй "було важливо, щоб це були речі не на один сезон".

"Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів та вишуканих матеріалів, баланс між модою та комфортом. Для мене вже давно комфорт став чи не найголовнішим критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які підходять для всіх цих випадків, адже сучасній жінці іноді бракує часу на перевдягання", - ділиться зірка "Світського життя".

Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)

Андре Тан і Катя Осадча (фото: прес-служба Andre Tan)

Раніше Андре Тан розповів, що буде модно в 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Андре Тан Катя Осадча
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври
Картини українських митців продали на Sotheby's за мільйони. А ви навіть не бачили ці шедеври