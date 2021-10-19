Андре Тан і Осадча представили теплу колекцію з головним трендом цієї осені (фото)

Андре Тан та Катя Осадча представили свою нову спільну колекцію. Цікаво, що шовкові сукні та кашемірові светри з колекції Timeless прикрашають квіткові орнаменти за мотивами робіт видатних українських художниць.

Що відомо про колекцію Timeless

В осінню капсулу увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні брючні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці. Не забули й про головні убори: кепі, обруч з бантом та капор - знакові аксесуари в гардеробі Каті.

Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий та відтінки бежевого.

Андре Тан і Катя Осадча показали нову модну колекцію (фото: прес-служба Andre Tan)

Велику увагу Андре та Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк та м’який кашемір.

При цьому на сукнях та светрах розквітли мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

Кожна квітка у малюнку має своє значення. Наприклад, волошка в українській традиції - це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва - любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на сорочках, як обереги.

"Ми з Катею багато років своєю професійною діяльністю популяризуємо Україну та українську культуру у світі. Для нас важлива національна самоідентифікація. Тому, розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутись до творчості двох видатних українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на сукнях, светрах та кардиганах створені за мотивами їх картин… Це речі, що зігрівають не тільки тіло, а й душу", - розповідає Андре Тан.

Андре Тан і Катя Осадча показали нову модну колекцію (фото: прес-служба Andre Tan)

Осадча ж запевняє: як і в попередній, літній капсулі, їй "було важливо, щоб це були речі не на один сезон".

"Це стосується як дизайну, так і матеріалів. Після довгих пошуків ми втілили в колекції головний тренд цієї осені: athflow. Це поєднання спортивних елементів та вишуканих матеріалів, баланс між модою та комфортом. Для мене вже давно комфорт став чи не найголовнішим критерієм вибору повсякденного одягу. Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які підходять для всіх цих випадків, адже сучасній жінці іноді бракує часу на перевдягання", - ділиться зірка "Світського життя".

Андре Тан і Катя Осадча (фото: прес-служба Andre Tan)