Актриса "Женского Квартала" вызвала фурор на подиуме Ukrainian Fashion Week: осознанная красота

Валерия Товстолес (фото: пресс-служба)

В рамках Недели моды актриса и модель Валерия Товстолес поддержала благотворительную акцию

Актриса «Женского Квартала» Валерия Товстолес приняла участие в благотворительном показе, посвященном теме избыточного использования одежды, в рамках Ukrainian Fashion Week. Напомним, что Украинская неделя моды сезона осень-зима 2020/21 прошла с 1 по 5 февраля в Киеве. Тема сезона – осознанное потребление, с заботой об окружающей среде.

На подиуме Лера Товстолес прошлась в марках показа бренда REVICLO by markova, а сам показ был посвященный культуре осознанного потребления и философии Be Sustainable. Своей акцией участники призывали людей отойти от «быстрой» моды и перестать покупать «одноразовые» вещи. К слову, в благотворительном показе, который вызвал фурор среди столичных модников, также приняли участие и другие профессиональные модели, и звезды шоу-бизнеса.

Лера Товстолес во время показа BE SUSTAINABLE

«Меня очень заботит экология на нашей планете, и в последнее время я действительно начала сокращать использование пластика в своей жизни, – говорит Валерия. - А еще я сокращаю потребление одежды – стараюсь пореже заходить в торговые центры, чтобы не купить очередную вещь, которую впоследствии надену всего раз. Также я стала покупать еще более качественные вещи, которые могут прослужить мне гораздо дольше. А все ненужные я уже много лет отдаю своим подругам, или маме, которая работает в интернате, – признается актриса «Женского Квартала». – В моем гардеробе есть вещи, которые я надевала буквально пару раз, и которые я точно больше не надену. Так зачем их хранить? И вообще, в последнее время я стараюсь ничего нового себе не покупать, а просто по-новому и оригинально комбинировать из уже имеющихся».

За кулисами показа

Напомним, ближайший концерт «Женского Квартала» с участием Валерии Товстолес состоится 12 апреля во Дворце «Украина».

Кстати, по подиуму Ukrainian Fashion Week также прошлись участники шоу "Топ-модель по-украински" на Новом канале. Мальвина Чукля, Дарина Герасимчук, Алина Миляева, Дима Сукач и другие рассказали о новом опыте.