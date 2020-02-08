ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Актриса "Жіночого Кварталу" викликала фурор на подіумі Ukrainian Fashion Week: усвідомлена краса

Lite » Мода 08.02.2020 - 11:26
Актриса "Жіночого Кварталу" викликала фурор на подіумі Ukrainian Fashion Week: усвідомлена краса
Валерія Товстолес (фото: прес-служба)

В рамках Тижня моди актриса і модель Валерія Товстолес підтримала благодійну акцію

Актриса «Жіночого Кварталу» Валерія Товстолес взяла участь у благодійному показі, присвяченому темі надмірного використання одягу, в рамках Ukrainian Fashion Week. Нагадаємо, що Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020/21 пройшла з 1 по 5 лютого в Києві. Тема сезону – усвідомлене споживання, з турботою про довкілля.

На подіумі Лера Товстолес пройшлася в марках показу бренду REVICLO by markova, а сам показ був присвячений культурі усвідомленого споживання та філософії Be Sustainable. Своєю акцією учасники закликали людей відійти від «швидкої» моди і перестати купувати одноразові речі. До речі, у благодійному показі, який викликав фурор серед столичних модників, також взяли участь і інші професійні моделі, і зірки шоу-бізнесу.

Актриса &quot;Жіночого Кварталу&quot; викликала фурор на подіумі Ukrainian Fashion Week: усвідомлена краса

Лера Товстолес під час показу BE SUSTAINABLE

«Мене дуже турбує екологія на нашій планеті, і останнім часом я дійсно почала скорочувати використання пластику в своєму житті, – каже Валерія. – А ще я скорочую споживання одягу намагаюся рідше заходити у торгові центри, щоб не купити чергову річ, яку згодом одягну всього раз. Також я стала купувати ще якісніші речі, які можуть прослужити мені набагато довше. А непотрібні я вже багато років віддаю своїм подругам, або мамі, яка працює в інтернаті, – зізнається актриса «Жіночого Кварталу». – У моєму гардеробі є речі, які я надягала буквально пару раз, і які я точно більше не одягну. Так навіщо їх зберігати? І взагалі, останнім часом я намагаюся нічого нового собі не купувати, а просто по-новому і оригінально комбінувати з уже наявних».

Актриса &quot;Жіночого Кварталу&quot; викликала фурор на подіумі Ukrainian Fashion Week: усвідомлена краса

За лаштунками показу

Нагадаємо, найближчий концерт «Жіночого Кварталу» з участю Валерії Товстолес відбудеться 12 квітня у Палаці «Україна».

До речі, по подіуму Ukrainian Fashion Week пройшлися учасники шоу "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі. Мальвіна Чукля, Дарина Герасимчук, Аліна Міляєва, Діма Сукач та інші розповіли про новий досвіді.

Актриса "Жіночого Кварталу" кардинально змінила імідж і взяла собі нове ім'я Українка Анна Гомонова блищала на показах моди від кутюр в Луврі (фото)
Новини України актрисамодельтиждень моди
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся