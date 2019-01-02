90-річна модель отримає орден за заслуги на подіумі

Фото: Дафні Селф (instagram.com/daphneselfe)

Вік улюбленій справі не перешкода, навіть наближаючись до столітнього ювілею можна бути успішною людиною і отримувати нагороди за плідну роботу

Модель Дафні Селф, яка визнана самою старшою моделлю в світі, і вже відзначила свій дев'яностий ювілей скоро отримає нагороду від королеви Великобританії.

Фото: Напередодні Нового року стало відомо, що жінці вручать орден (instagram.com/daphneselfe)

Дафні веде активне життя у соцмережах, у неї є своя офіційна сторінка в Instagram, яку допомагають вести молодші члени її сім'ї. Там вона ділитися знімками з фотосесій, сімейними кадрами, і своїми досягненнями.

Так, нещодавно, бабуся-модель зробила пост про те, що її приставили до вищої нагороди Великобританії — ордену Британської імперії, отримає вона його за допомогу літнім людям реалізовуватися в модельному бізнесі.

"Сім'я Дафні схвильована, щоб оголосити, що Дафна була відзначена за її послуги перед жінками і модою Королевою в Новорічному Списку почестей 2019", - свідчив підпис під фото на її сторінці.





Фото: У свої 90 британська модель активно підкорює світ моди (instagram.com/daphneselfe)

"Дафні була нагороджена медаллю Британської імперії (БЕМ). Вона дуже рада і вельми приголомшена тим, що її так зазначають, і з нетерпінням чекає можливості поділитися подальшими новинами про цю престижну нагороду в 2019 році", - поділилися радісною новиною родичі моделі.

Варто нагадати, що модельну кар'єру жінка почала майже 70 років тому і не збирається йти на пенсію. У 2019 році її чекає новий виток у моделинге, Дафні вже підписала контракти на зйомки з відомими брендами, а також вона продовжить роботу в академії, де передає свій багатий досвід учням.

Фото: "Вік — всього лише цифра", - вважає Дафні (instagram.com/daphneselfe)

Читайте також про те, що відома українська модель отримала несподіваний подарунок під ялинку від чоловіка і розповіла, чому не може стримати новорічні обіцянки.

Крім того, стало відомо, що член журі популярного українського ток-шоу "Топ-модель по-українськи" вирішив покинути проект. Причини, по яким суддя залишив шоу здивували шанувальників.

А ще, ми писали про те, що датська королева з'явилася на урочистому заході у приголомшливій сукні зі шлейфом коралового кольору - головного кольору 2019 року.

Як зустрічають Новий Рік у країнах Європи (video.rbc.ua)