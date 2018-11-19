66-річна українська модель увійшла в список найвпливовіших жінок світу

Фото: Лариса Михальцова (колаж РБК-Україна)

Рейтинг включає найвпливовіших і надихаючих жінок світу

66-річна українка Лариса Михальцова, що проживає в селі Калинівка Миколаївської області, увійшла в Топ-100 найвпливовіших і надихаючих жінок в світі, який був складений ВВС. Про це повідомляє BBC News.

BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них – лідери держав, новатори і винахідниці, а також звичайні працівниці, які щодня надихають своїм прикладом.

Модель Лариса Михальцова стала єдиною українкою, яка потрапила в список.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

У нього увійшли представниці 60 країн світу у віці від 15 до 94 років. Всі вони є представницями різних видів діяльності та професій.

Жінка живе у невеликому українському селі Калинівка Миколаївської області. Вже понад 40 років вона грає на баяні і навчає дітей в музичній школі. У 63 роки у Лариси з'явилося нове хобі – модельний бізнес.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

Вперше Ларису помітили, коли вона виступала в ресторані. Її побачили представники місцевого глянсового журналу і запропонували взяти участь у фотосесії. З тих пір Лариса встигла з'явитися на обкладинці журналу для професійних перукарів "Долорес" і пройтися по подіуму у Франкфурті.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

Рідне село залишати вона не хоче, але чекає нових пропозицій і готова співпрацювати в обраній сфері.

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Відео: РБК-Україна