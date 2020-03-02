57-летняя Деми Мур в платье с экстремальным разрезом засветила спортивные ножки

Неделя моды в Париже продолжается и мчится на всех парах. Отметим, что Paris Fashion Week Women 2020 проходит с 24 февраля по 3 марта. Десятки модных показов проходят по всему Парижу. Ведь дизайнеры хотят выделиться как можно более эффектно. Но одна из самых главных составляющих успеха любого модного шоу — это, конечно же, гости. Бренду Mônot удалось собрать под одной крышей сливки светского общества. Безоговорочной звездой была 57-летняя Деми Мур. Актриса выбрала роскошное вечернее платье с разрезом.

Актриса Деми Мур для появления на очередной светской вечеринке выбрала роскошное вечернее платье длины миди с пикантными вырезами. Черное силуэтное платье идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы. А высокий разрез показал длинные спортивные ножки Мур. В 57 лет актриса выглядит просто потрясающе. Есть в наряде Мур и еще парочка изюминок — глубокий V-образный вырез, а также декоративный геометрический вырез на животике. Образ Деми Мур довершают черные колготки и замшевые лодочки на шпильке. Длинные густые волосы актриса расплела. А вот макияж сделала более в естественных тонах.

Редактор и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо в платье Alexandre Vauthier и Деми Мур (фото: instagram.com/annadellorusso)

Еще одна звезда вечера, которая привлекла всеобщее внимание, — супермодель Изабель Гулар. Как и Мур, 35-летняя Изабель выбрала платье Mônot. Также черное и и силуэтное — только еще более вечерний вариант. Платье оголяет плечи супермодели. А по бокам оформлено полупрозрачными вставками, что визуально делает фигуру еще более стройнее. В ушках Изабель поблескивали массивные серьги с бриллиантами. Волосы красотка также распустила.

Топ-модель Изаель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Также на показе нью-йоркского дизайнера ливанского происхождения Эли Мизрахи были и другие звездные гости - целая плеяда звездных гостей! Вообще, количеству гостей с мировым именем на презентации его второй коллекции для Mônot в Париже могли бы позавидовать известные марки мира моды.

Так, среди других коллег Изабель на показе присутствовали модели с мировым именем: Эмбер Валлетта, Синди Бруна, Саша Лус и другие.

Эмбер Валлетта, Синди Бруна, Саша Лус (фото: instagram.com/monotofficial)

Напомним, ранее 61-летняя Шэрон Стоун в сияющем комбинезоне покорила красную дорожку.