50 оттенков небесного: Наталья Водянова восхитила нежным образом с Канн

37-летняя знаменитость отправилась на Лазурный берег
Наталья Водянова в последнее время вновь погрузилась в работу. Так, недавно она представила в Нью-Йорке очередной благотворительный проект, а на днях выступила спикером на конференции Viva Tech. И вот, наконец знаменитая красавица отправилась на Лазурный берег, точку кипения кинематографической светской жизни. 37-летняя звезда опубликовала первое фото с Канн, подписав его коротко и емко: "Доброе утро в Каннах".
Наталья, счастливая и довольная, позирует на фоне роскошного морского пейзажа. На ней надето белое платье с плиссированной юбкой и светло-голубой жакет с золотистыми пуговицами. Дополнило простой, но стильный образ длинное ожерелье Chopard. На лице Натальи минимум макияжа, на голове – объемная укладка.
Не прошло и часа, как на странице модели и филантропа собралось более 14 000 лайков и множество восторженных комментариев. По своему обыкновению, поклонники Водяновой успели восхититься не только ее красотой и чувством вкуса, но и добротой.
Как всегда, не обошлось без темы прибавления в знаменитом семействе: "Ой, мне кажется или вы беременны?", "Все-все-все! Теперь я точно уверена, что Наташа ждет малыша!", "Уже видно животик"… Напомним, впервые поклонники заподозрили Наталью в 6-й беременности во время их совместной с Антуаном поездки в Нью-Йорк. Но сама Водянова не подтвердила эту информацию, в комментариях отшутившись, что она "просто поела".
К слову, Наталья – признанная икона стиля, которая умеет обыграть любой наряд и представить его в выгодном свете. На странице модели можно найти массу вдохновляющих образов.