50 відтінків небесного: Наталія Водянова захопила ніжним образом з Канн

37-річна знаменитість вирушила на Лазурний берег
Наталя Водянова останнім часом знову занурилася в роботу. Так, нещодавно вона представила в Нью-Йорку черговий благодійний проект, а днями виступила спікером на конференції Viva Tech. І ось, нарешті, знаменита красуня вирушила на Лазурний берег, точку кипіння кінематографічної світського життя. 37-річна зірка опублікувала перше з Канн, підписавши його коротко і ємко: "Добрий ранок в Каннах".
Наталя, щаслива і задоволена, позує на тлі розкішного морського пейзажу. На ній надіта біла сукня з плісированою спідницею і світло-блакитний жакет з золотистими гудзиками. Доповнило простий, але стильний образ довге намисто Chopard. На обличчі Наталії мінімум макіяжу, на голові – об'ємна укладання.
Не минуло й години, як на сторінці моделі і філантропа зібралося понад 14 000 лайків і безліч захоплених коментарів. За своїм звичаєм, шанувальники Водянової встигли захопитися не тільки її красою і почуттям смаку, але і добротою.
Як завжди, не обійшлося без теми поповнення в знаменитій родині: "Ой, мені здається чи ви вагітні?", "Все-все-все! Тепер я точно впевнена, що Наташа чекає малюка!", "Вже видно животик"... Нагадаємо, вперше шанувальники запідозрили Наталю до 6-ї вагітності під час їх спільній з Антуаном поїздки в Нью-Йорк. Але сама Водянова не підтвердила цю інформацію, в коментарях пожартувавши, що вона "просто поїла".
До речі, Наталя – визнана ікона стилю, яка вміє вигідно представити будь-яке вбрання у вигідному світлі. На сторінці моделі можна знайти масу надихаючих образів.