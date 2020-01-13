50-летняя Дженнифер Энистон на встрече с друзьями показала комбо-лук на все случаи

После того, как Дженнифер Энистон обзавелась страничкой в сети instagram (в октябре 2019-го) она постоянно находится в центре внимания. Поклонникам интересно следить за обновлениями 50-летней актрисы. А папарацци все интереснее стало “охотиться” за ее новыми выходами. Кстати, на микроблог Джен подписано уже более 23 млн человек! Напомним, что страничка Энистон даже побила рекорд соцсети, как блог, который за короткое время набрал свой первый миллион подписчиков.

Теперь Энистон с удовольствием делится с поклонниками деталями личной жизни. Актриса показывает, как зависает с друзьями, готовит и отдыхает дома, как готовится к красным дорожкам и т.д. А то, что Дженнифер не успевает запечатлеть сама, за нее делают папарацци. На выходных красотка попала в объективы фотографов во время ужина с друзьями в одном из ресторанов Западного Голливуда (город в Калифорнии).

Скриншоты: instagram.com/jenniferaniworld

Как обычно, отдельного внимания заслуживает образ актрисы, в котором она появилась на публике. В модных СМИ аутфит актрисы уже назвали “фирменным образом” Дженнифер Энистон. Так, актриса выбрала всегда актуальное сочетание из простых синих джинсов и черного блейзера. Такая себе повседневная классика, которая никогда не выйдет из моды. При этом комбо-лук отлично подойдет как для встречи с друзьями, так и для офиса. Так что можно взять на заметку!

Образ Джен дополняет тонкий черный гольф под горло. А также маскулинные туфли-монки и стеганая сумка на цепочке от Saint Laurent.

Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу (фото: instagram.com/jenniferaniworld)

Кстати, выходные у Энистон были действительно насыщенные на приятные встречи. 50-летняя актриса встретилась со своими близкими подругами и коллегами по культовому сериалу “Друзья”! Так, на вечеринке присутствовали актрисы Кортни Кокс (55 лет) и Лиза Кудроу (56 лет). напомним, что Кокс играла в сериале роль организованной Моники, а Кудроу досталась роль хиппи Фиби.

Актрисы весело и душевно провели время в баре. И успели сделать несколько фото вместе.

“Привет от девчонок, что сидят напротив вестибюля”, - в шутку подписала снимки Энистон, которая всегда отличалась хорошим чувством юмора.

Следует отметить, что все актеры сериала “Друзья” действительно сдружились за время съемок. И смогли свою экранную дружбу перенести в реальность.

Напомним, ранее Энистон показала роскошную фигуру в съемке для глянца и намекнула на новые отношения.