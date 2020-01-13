50-річна Дженніфер Еністон на зустрічі з друзями показала комбо-лук на всі випадки

Після того, як Дженніфер Еністон обзавелася сторінкою в мережі instagram (у жовтні 2019-го) вона постійно перебуває в центрі уваги. Шанувальникам цікаво стежити за оновленнями 50-річної актриси. А папараці все цікавіше стало "полювати" за її новими виходами. До речі, на мікроблог Джен підписані вже понад 23 млн чоловік! Нагадаємо, що сторінка Еністон навіть побила рекорд соцмережі, як блог, який за короткий час набрав свій перший мільйон підписників.

Тепер Еністон із задоволенням ділиться з шанувальниками деталями особистого життя. Актриса показує, як зависає з друзями, готує і відпочиває вдома, як готується до червоних доріжок і т. д. А те, що Дженніфер не встигає зафіксувати сама, за неї роблять папараці. На вихідних красуня потрапила в об'єктиви фотографів під час вечері з друзями в одному з ресторанів Західного Голлівуду (місто в Каліфорнії).

Скріншоти: instagram.com/jenniferaniworld

Як завжди, окремої уваги заслуговує образ актриси, в якому вона з'явилася на публіці. У модних ЗМІ аутфіт актриси вже назвали "фірмовим образом" Дженніфер Еністон. Так, актриса вибрала завжди актуальне поєднання простих синіх джинсів і чорного блейзера. Така собі повсякденне класика, яка ніколи не вийде з моди. При цьому комбо-лук відмінно підійде як для зустрічі з друзями, так і для офісу. Так що можна взяти на замітку!

Образ Джен доповнює тонкий чорний гольф під горло. А також маскулінні туфлі-монкі і стьобана сумка на ланцюжку від Saint Laurent.

Кортні Кокс, Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу (фото: instagram.com/jenniferaniworld)

До речі, у вихідні Еністон були дійсно насичені на приємні зустрічі. 50-річна актриса зустрілася зі своїми близькими подругами і колегами по культовому серіалу "Друзі"! Так, на вечірці були присутні актриси Кортні Кокс (55 років) і Ліза Кудроу (56 років). нагадаємо, що Кокс грала в серіалі роль організованої Моніки, а Кудроу дісталася роль хіпі Фібі.

Актриси весело і душевно провели час у барі. І встигли зробити кілька фото разом.

"Привіт від дівчат, що сидять навпроти вестибюля", - жартома підписала знімки Еністон, яка завжди відрізнялася хорошим почуттям гумору.

Слід зазначити, що всі актори серіалу "Друзі" дійсно здружилися за час зйомок. І змогли свою екранну дружбу перенести в реальність.

Нагадаємо, раніше Еністон показала розкішну фігуру у зйомці для глянцю і натякнула на нові відносини.