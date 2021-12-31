5 самых стильных знаменитостей уходящего года, за которыми стоит следить в следующем

Белла Хадид

Младшая из сестер Хадид не получила официального титула, но каждый ее образ тут же появляется на всех модных порталах. Модель имеет врожденное чутье к стильным новинкам и сочетаниям, которые сначала вызывают недоумение, а потом – живой интерес.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Дуа Липа

Дуа Липа давно закрепила за собой статус иконы стиля. А каждая вещь, которую примеряет звезда, тут же сметают с магазинов. Так было и с бикини с принтом зебры, которое она показала в клипе Love Again. Поиск данной модели взлетел на 224%.

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Зендая

Актриса и певица в прошлом году получила почетный титул "Икона стиля" от CFDA. А позже ее признали самой влиятельной звездой из вышеупомянутого списка Lyst.

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Леди Гага

Певица в прошлом году сделала серьезный прорыв в карьере, сыграв в фильме "Дом Гуччи". Эта роль также отлично повлияла на ее повседневный стиль. Из эпатажной звезда превратилась в личность, на которую точно стоит ориентироваться.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Хейли Бибер

Хейли Бибер умеет легко ориентироваться в трендах и передавать их "в народ" упрощенными. Но и продавать дорогие вещи ей удается легко. Когда Хейли появилась в платье Alessandra Rich, количество запросов о марке влзлетело на 168% за 48 часов.

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)