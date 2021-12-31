5 найстильніших знаменитостей року, що минає, за якими варто стежити в наступному

Белла Хадід

Молодша з сестер Хадід не отримала офіційного титулу, але кожен її образ тут же з'являється на всіх модних порталах. Модель має вроджене чуття до стильних новинок і поєднаннь, які спочатку викликають подив, а потім – живий інтерес.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа давно закріпила за собою статус ікони стилю. А кожна річ, яку приміряє зірка, тут же змітають з магазинів. Так було і з бікіні з принтом зебри, яке вона показала в кліпі Love Again. Пошук цієї моделі злетів на 224%.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Зендая

Актриса і співачка в минулому році отримала почесний титул "ікона стилю" від CFDA. А пізніше її визнали найвпливовішою зіркою з вищезгаданого списку Lyst.

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)

Леді Гага

Співачка в минулому році зробила серйозний прорив в кар'єрі, зігравши у фільмі "Будинок Гуччі". Ця роль також відмінно вплинула на її повсякденний стиль. З епатажної зірка перетворилася на особистість, на яку точно варто орієнтуватися.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Хейлі Бібер

Хейлі Бібер вміє легко орієнтуватися в трендах і передавати їх "в народ" спрощеними. Але і продавати дорогі речі їй вдається легко. Коли Хейлі з'явилася в сукні Alessandra Rich, кількість запитів про марку влзлетіло на 168% за 48 годин.

Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)