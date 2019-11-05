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44-летняя Ева Лонгория демонстрирует безупречную форму и самый модный принт сезона

Lite » Мода 05.11.2019 - 20:29
44-летняя Ева Лонгория демонстрирует безупречную форму и самый модный принт сезона
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса записала подкаст с Джеем Шетти

Ева Лонгория, известная своей активной жизненной позицией, регулярно выступает на мероприятиях, а также записывает видео. Последняя ее работа – совместный подкаст с Джеем Шетти, бывшим монахом и мотивационным спикером. Актриса осталась так довольна встречей с популярным нынче духовным лидером, что оставила восторженный комментарий у себя в микроблоге.

«Привет! Ловите меня сегодня на странице моего дорогого друга @jayshetty. Мы говорим о том, как быть продуктивными и успешными как в профессиональном, так и в личном плане». В свою очередь Джей также оставил трогательный комментарий: «Ева, ты потрясающая! Твоя трудовая этика и желание служить другим на самом деле впечатляют! Так рад называть тебя другом!».

44-летняя Ева Лонгория демонстрирует безупречную форму и самый модный принт сезонаЕва обожает стильные наряды (фото: instagram.com/evalongoria)

На встречу Лонгория, которая уже заслужила звание иконы стиля, отправилась в платье-рубашке в голубую полоску с поясом на талии и рукавами три четверти. Этот принт не сдает позиций уже несколько сезонов подряд и в этом он вновь на пике популярности. Особенно обожают его те, кто хочет выглядеть зрительно стройнее. Продольная полоска, как известно, способна творить чудеса, вмиг «вытягивая» силуэт и делая к тому же образ стильным и элегантным. Дополнили лук Евы золотая цепочка с кулоном, мелкие серьги, укладка с прямыми зачесанными назад волосами и яркий макияж.

44-летняя Ева Лонгория демонстрирует безупречную форму и самый модный принт сезонаЕве к лицу все принты (фото: instagram.com/evalongoria)

Что касается самой актрисы, она явно полюбила полоску не за ее способность скрывать лишние килограммы. В последнее время звезда может похвастаться безупречной формой. Недавно она показала одну из своих тренировок, где предстала в соблазнительном наряде. Он подчеркнул хрупкую и женственную фигуру знаменитости, но в то же время отлично продемонстрировал ее точеные мышцы.

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