44-річна Єва Лонгорія демонструє бездоганну форму і самий модний принт сезону

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса записала подкаст з Джеєм Шетті

Єва Лонгорія, відома своєю активною життєвою позицією, регулярно виступає на заходах, а також записує відео. Остання її робота – спільний подкаст з Джеєм Шетті, колишнім ченцем і мотиваційним спікером. Актриса залишилася дуже задоволена зустріччю з популярним нині духовним лідером, що залишила захоплений коментар у себе в мікроблозі.

«Привіт! Ловіть мене на сторінці мого дорогого друга @jayshetty. Ми говоримо про те, як бути продуктивними і успішними як у професійному, так і в особистому плані». У свою чергу Джей також залишив зворушливий коментар: «Єва, ти приголомшлива! Твоя трудова етика і бажання служити іншим насправді вражають! Так радий називати тебе другом!».

Єва обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/evalongoria)

На зустріч Лонгорія, яка вже заслужила звання ікони стилю, вирушила в сукні-сорочці в блакитну смужку з поясом на талії і рукавами три чверті. Цей принт не здає позицій вже кілька сезонів поспіль і в цьому він знову на піку популярності. Особливо обожнюють його ті, хто хоче виглядати візуально стрункішою. Поздовжня смужка, як відомо, здатна творити чудеса, вмить «витягаючи» силует і роблячи до того ж образ стильним і елегантним. Доповнили лук Єви золотий ланцюжок з кулоном, дрібні сережки, укладання з прямими зачесаним назад волоссям і яскравий макіяж.

Єві до лиця всі принти (фото: instagram.com/evalongoria)

Що стосується самої актриси, вона явно полюбила смужку не за її здатність приховувати зайві кілограми. Останнім часом зірка може похвалитися бездоганною формою. Нещодавно вона показала одну зі своїх тренувань, де постала у вбранні спокусливій. Він підкреслив тендітну і жіночну фігуру знаменитості, але в той же час відмінно продемонстрував її точені м'язи.