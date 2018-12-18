Мовний факап і чіткі актори: як пройшла презентація комедії "Я, ти, він, вона" від "Квартал 95" (фото)

"Я, ти, він, вона": презентація нової романтичної комедії від "Квартал 95" (відео: LITE)

Студія "Квартал 95" напередодні Нового року підготувала українським глядачам кіноподарунок. 17 грудня в одному зі столичних кінотеатрів відбулася презентація сімейної романтичної комедії "Я, ти, він, вона", головні ролі в якій зіграли: квартальці Володимир Зеленський і Євген Кошовий, актриса і ведуча Настя Коротка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва. Примітно, що під час зйомок нової комедії Зеленський виступив також одночасно її режисером і сценаристом.

Створена за підтримки Держкіно романтична кінострічка (вартістю 1,3 млн доларів) офіційно вийде в український прокат 27 грудня. Автори фільму планують також показати "Я, ти, він, вона" в кінотеатрах Білорусі, Азербайджану, країнах Прибалтики. Є надії з'явитися на великих екранах Ізраїлю та Німеччини.

LITE також відвідав прес-показ фільму "Я, ти, він, вона", поспілкувався з акторами і готовий поділитися своїми висновками.

"Я, ти, він, вона": любовним багатокутник з несподіваним фіналом

Зліва направо: голова Держкіно Пилип Іллєнко, Володимир Зеленський, Настя Коротка, Девід Донсон, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий (фото: LITE)

Головні герої Максим (роль Володимира Зеленського) і Яна (Настя Коротка) прожили разом 10 років. Їх шлюб не можна назвати ідеальним, але і нещасним його також не назвеш. Професор Максим і лікар Яна — абсолютно звичайна сім'я. Довгі роки їхнього шлюбу за підсумком перетворилися на спільне проживання — без любові, пристрасті, нових відкриттів. Єдине, що залишилося, так це повага — але і це під питанням.

Вони практично не розмовляють один з одним, короткі діалоги завершуються взаємними докорами і невдоволенням. Як результат, Яна і Максим вирішують розлучитися. До цього моменту вони вже готові починати нові життя окремо один від одного. Яна давно мріє переїхати до коханця Борі (Євген Кошовий), в Максима закохана молода колега з "дивною" поведінкою Олена (Надя Дорофєєва).

До речі, раніше Дорофєєва зізналася в складності зйомок з Зеленським. Співачка розповіла про "любовні" сцени.

Кадр з фільму "Я, ти, він, вона" (фото: facebook/MeYouHeShe.movie)

Але невелика формальність перетворюється в ціле пригода. Суд нібито не бачить вагомих причин для розлучення, а прискіплива суддя з дипломом психолога дає парі місяць для примирення. За цей час Максим і Яна повинні нарешті спробувати разом те, від чого відмовлялися всі ці 10 років: божевільні і навіть небезпечні вчинки, сексуальні фантазії, реалізація маленьких і великих мрій.

Кадри з фільму "Я, ти, він, вона" (фото: facebook/MeYouHeShe.movie)

Виконуючи бажання один одного, головні герої то миряться, то сваряться ще більше, то дякують, то розбивають сімейний посуд. Здається, що ось-ось — і вони нарешті зрозуміють, що не можуть жити окремо, вони створені один для одного. Але раз за разом сюжет романтичної комедії змушує глядача сумніватися в цьому.

Як вирішиться доля "любовного квадрата", чи зможуть Максим і Яна знайти спільну мову, чи відпустять їх нові відносини — про це стане відомо в досить несподіваному фіналі фільму.

Фільм не про професії, а про відносини

Володимир Зеленський: "Фільм про відносини" (фото: LITE)

Сюжеті "Я, ти, він, вона" в повній мірі відповідає "канонам" свого жанру — класична романтична комедія. Від кінострічки не варто очікувати глибоких діалогів, запаморочливих екшен-сцен, розкриття акторів. Багато сюжетних ліній передбачувані, а гумор досить "шаблонний". І все ж зі своєю головною функцією фільм справляється на 100% — глядач розслабляється, забуває про проблеми і з посмішкою на обличчі стежить за кумедними, місцями безглуздими пригодами головних героїв.

Та й як каже Володимир Зеленський, "Я, ти, він, вона" — фільм про стосунки між людьми, а не про професії.

"Знаєте, погані актори грають професії, а професійні актори завжди грають ситуацію... Ми граємо відносини! Це романтична комедія. Ми знімаємо ситуації і найголовніше — це відносини між людьми. Цей сценарій ми можемо поставити в театрі, замінити чи взагалі прибрати професії акторів, і від цього комедія не стане гірше", — розповідає Володимир Зеленський.

Кінодебют Дорофєєвої та Короткої

З'ясувалося, що обидві головні актриси "Я, ти, він, вона" вперше спробували свої сили в кіноіндустрії. Дивно, але за словами Дорофєєвої та Короткої, вони давно мріяли про такий досвід і навіть загадували відповідні бажання!

Надя Дорофєєва на презентації фільму "Я, ти, він, вона" (фото: LITE)

"Зізнаюся, в минулому році на Новий рік я загадала таке бажання. Це правда! Я хотіла знятися у великому кіно. Але я навіть уявити не могла, що мене запросять зніматися до себе люди, які знімають найкращі фільми в нашій країні. Для мене це величезна відповідальність! Я така щаслива", — говорить Надя Дорофєєва.

Настя Коротка зіграла одну з головних жіночих ролей "Я, ти, він, вона" (фото: LITE)

"Я також загадала таке бажання, але не на Новий рік, а... навесні, — сміється Настя Коротка. — Я подумала, мовляв, було б круто знятися в головній ролі в якомусь фільмі... І ось трапилися такі круті зйомки, все проходило на такому підйомі! Я навіть згадувала дитинство. Тому що, напевно, тільки в дитинстві ти відчуваєш настільки бурхливі емоції. Занадто багато енергії було".

Зазначимо, що другорядні ролі в ромкомі "Я, ти, він, вона" грають не менш відомі українські актори та зірки шоу-бізнесу: Ольга Сумська, Станіслав Боклан, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Юрій Ткач та інші.

"Акторський склад підібраний чітко. Кращого складу для цього фільму я не бачу... По-перше, там є я (сміється). Все супер!" — підкреслив Євген Кошовий.

Надя Дорофєєва та Євген Кошовий (фото: LITE)

Зеленський про мовний "факап" своєї нової кінострічки: "Ми не змогли підлаштуватися"

Не обійшлося і без проблем. Так, багато глядачів прес-показу не змогли не помітити, що фільм "Я, ти, він, вона" спочатку був знятий російською мовою. Хоча пізніше стрічку продублювали українською.

Автори комедії поспішили запевнити, що перший сценарій фільму був написаний саме українською мовою. Пізніше його довелося перевести на російську через литовську актрису Агне Грудіте, яка повинна була зіграти головну роль Яни. З часом Грудіте не змогла взяти участь у зйомках, а її роль дісталася Насті Короткій. Тільки от підлаштуватися знімальна група так і не змогла, тому за основу взяли сценарій російською мовою. При цьому Зеленський підкреслює: "Не всі сцени зняті російською".

"Ми всі вільно говоримо українською мовою — це правда. Але у нас стався факап. Перший сценарій був написаний українською мовою. Бо у нас на головну роль затвердили актрису з Литви (ред. — Агне Грудіте), яка не знає української мови. Вона і російську погано розуміє, але все ж краще. І нам через неї довелося переписати сценарій. У нас навіть було кілька змін в сюжеті фільму. Але за ніч перед зйомками актриса не змогла приїхати до нас... Змінилися локації, діалоги. Ми не змогли підлаштуватися, — пояснює Володимир Зеленський. — Для нас це був хороший урок".

Також Зеленський пояснив, чому на роль у новій романтичній комедії хотіли взяти саме актрису з Литви.

"Кастинг був серйозний. І ми не випадково обрали цю актрису. Нам не потрібна була зірка, нам потрібна була така актриса, щоб люди відчули, що це не зірка якась, яка просто грає цю роль. Ми з Девідом (ред. — одним з режисерів "Я, ти, він, вона" виступив американець Девід Донсон) дуже хотіли, щоб була така актриса. Тому була обрана актриса з Литви, через неї ми змінили сценарій", — каже Зеленський.

"Я, ти, він, вона": гості презентації

Співак, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя (фото: LITE)

Співачка Alyosha (фото: LITE)

Гуморист Юрій Ткач (фото: LITE)

Народний артист України Павло Зібров (фото: LITE)

Актриса Тамара Яценко, яка зіграла роль судді у фільмі "Я, ти, він, вона" (фото: LITE)

Продюсер Ірина Горова (фото: LITE)

Нагадаємо, раніше Кошовий поділився курйозною новорічною історією.

Крім того, Настя Коротка розповіла, як цілувалася з Зеленським.