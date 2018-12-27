Зважені та щасливі: 8 сезон 18 выпуск

В четверг, 27 декабря, на телеканале СТБ покажут финальный 18 выпуск самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 8.

Смотреть онлайн 8 сезон 18 выпуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Уже сегодня зрители зрители увидят, как изменились участники за восемь месяцев, в каком весе сейчас Василий Вирастюк, кто станет вторым финалистом проекта: команда желтых или команда розовых, и кто станет победителем восьмого сезона. Приз за основное похудение – 400 тысяч гривен, приз за домашнее похудение – 200 тысяч гривен.

В финале проекта оказалась пара красных – Олег и Богдан Буряки. Отец и сын под два метра ростом. Олег пришел на проект с весом 158 кг, за 17 недель на проекте от стал худее на 62 кг. Богдан пришел на проект с весом 168 кг, и за 17 недель на проекте скинул 70 кг!

За две другие пары зрители голосовали до 25 декабря, и уже скоро узнаем, за кого же отдали больше голосов: за команду розовых или желтых.

Команда розовых. Иван пришел на проект с весом 108 кг и скинул 36 кг. Оля пришла на проект с весом 137 кг, и сумела избавиться от 42 кг. На финале все будет зависеть от работы Оли. Сможет ли она достаточно скинуть килограмм, чтобы побороться за победу.

Команда желтых. Людмила пришла на проект с весом 128 кг, и скинула 47 кг. Наташа пришла на проект с весом 120 кг, и смогла избавиться от 35 кг.

Кадр из шоу Зважені та щасливі 8

"Я наблюдаю за изменениями своих участников, но других не вижу, поэтому с нетерпением жду их выход на сцену, как и все зрители. Мне бы очень хотелось, чтобы меня удивил Богдан из зеленой команды с мамой Сюзанной. Мне кажется, на проекте видны были огромные внутренние изменения этого мальчика. Надеюсь, внешние изменения тоже всех удивят", - комментирует тренер Марина Боржемская-Узелкова.

Сможет ли самый тяжелый участник сезона Саша, который пришел на проект с весом 195 кг, похудеть дома под присмотром Славы Узелкова или лень победит? Достаточно ли приложили усилий фиолетовые, которые первыми покинули проект? И выйдет ли Вероника из голубой команды в платье, как хотела мама? Смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ грандиозный финал самого весомого проекта страны Зважені та щасливі.

Напомним, ранее мы публиковали 17 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.