Зважені та щасливі: 8 сезон 18 випуск

У четвер, 27 грудня, на телеканалі СТБ покажуть фінальний випуск 18 самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 18 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Вже сьогодні глядачі глядачі побачать, як змінилися учасники за вісім місяців, у якій вазі зараз Василь Вірастюк, хто стане другим фіналістом проекту: команда жовтих або команда рожевих, і хто стане переможцем восьмого сезону. Приз за основне схуднення – 400 тисяч гривень, приз за домашнє схуднення – 200 тисяч гривень.

У фіналі проекту виявилася пара червоних – Олег і Богдан Буряки. Батько і син під два метри ростом. Олег прийшов на проект з вагою 158 кг, за 17 тижнів на проекті від став худіша на 62 кг. Богдан прийшов на проект з вагою 168 кг, і за 17 тижнів на проекті скинув 70 кг!

За дві інші пари глядачі голосували до 25 грудня, і вже скоро дізнаємося, за кого віддали більше голосів: за команду рожевих або жовтих.

Команда рожевих. Іван прийшов на проект з вагою 108 кг і скинув 36 кг. Оля прийшла на проект з вагою 137 кг, і зуміла позбавитися від 42 кг. На фіналі все буде залежати від роботи Олі. Чи зможе вона досить скинути кілограм, щоб поборотися за перемогу.

Команда жовтих. Людмила прийшла на проект з вагою 128 кг, і скинула 47 кг. Наташа прийшла на проект з вагою 120 кг, і змогла позбутися 35 кг.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

"Я спостерігаю за змінами своїх учасників, але інших не бачу, тому з нетерпінням чекаю їх вихід на сцену, як і всі глядачі. Мені б дуже хотілося, щоб мене здивував Богдан із зеленої команди з мамою Сюзанною. Мені здається, на проекті видно було величезні внутрішні зміни цього хлопчика. Сподіваюся, зовнішні зміни теж всіх здивують", - коментує тренер Марина Боржемская-Узєлкова.

Чи зможе найважчий учасник сезону Саша, який прийшов на проект з вагою 195 кг, схуднути вдома під наглядом Слави Узєлкова або лінь переможе? Достатньо доклали зусиль фіолетові, які першими покинули проект? І вийде Вероніка з блакитної команди в сукню, як хотіла мама? Дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ грандіозний фінал самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі

Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.