"Усе за трон": з'явився тизер фінального сезону "Гри престолів"

Відео: YouTube / GameofThrones

Телеканал HBO представив новий тизер до фінального сезону популярного фентезійного серіалу "Гра престолів", знятого за мотивами епічної саги "Пісня льоду і полум'я" письменника Джорджа Мартіна. Відео опубліковане на YouTube-каналі кіносаги.

"Кожна битва. Кожна зрада. Кожний ризик. Кожен бій. Кожна жертва. Кожна смерть. Усе за трон. Останній сезон "Гри Престолів" повертається у квітні", - йдеться в описі ролика.

Серіал вийде на екрани в квітні 2019 року.

Скрін: YouTube / GameofThrones

Зазначимо, що тизер з'явився в мережі незадовго після публікації в американській пресі інтерв'ю акторів з "Гри престолів" Кіта Харінгтона та Емілії Кларк, які розповіли про зйомки заключних серій. Як наголосив тоді виконавчий продюсер Брайан Когман, у фінальному сезоні всі герої, у яких були окремі сюжетні лінії, збираються разом перед обличчям спільного ворога.

У поданому тизері показані фрагменти з попередніх епізодів.

Окрім того, телеканал HBO виклав в мережу цілий ряд інших відео-нарізок: "Не королева, а Кхалісі", "Пурпурове весілля", "Воскресіння Джона Сноу" та інші.

Скрін: YouTube / GameofThrones

Раніше ми писали, що Джордж Мартін розповів про стосунки Дейенеріс і Джона Сноу ще багато років тому.

Нагадаємо, що автор "Гри престолів" раніше розповів, якого персонажа хотів би воскресити в серіалі.

Також ми повідомляли, що американський письменник Джордж Мартін, автор фентезійної саги "Пісня льоду і полум'я", з якої була знята "Гра престолів", розповів, що не зможе випустити шосту частину циклу в 2018 році, як планував раніше.

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Відео: РБК-Україна