Український мультфільм здобув свою першу перемогу на престижному міжнародному кінофесті

Фото: колаж РБК-Україна

Кінофест проходив в ірландському місті Ламерик з 25 по 29 жовтня

Український мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) у номінації "Найкращий художній фільм". Про це повідомляє Держкіно на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Кінофест проходив в ірландському місті Ламерик з 25 по 29 жовтня.

"Після шаленого визнання та любові українського глядача, "Викрадена принцеса" завоювала свою першу міжнародну премію і довела, що є достойним конкурентом найкращим зразкам світової комерційної анімації. Переконаний, що це далеко не остання її перемога!", - зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Скрін: facebook.com/ukrainefilmagency

Режисер стрічки Олег Маламуж зізнався, що для їх команди перемога у Міжнародний День Анімації на кінофестивалі у номінації Найкращий повнометражний фільм - це щось неймовірне!

"Думаю, журі оцінили мультфільм за позитив, гумор та життєву енергію. Це було особливо помітно за реакцією глядачів на церемонії нагородження, коли оголосили наш проект", - розповів він.

Скрін: facebook.com/ukrainefilmagency

Історія у мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" відбувається в Києві у далекому минулому: в епоху відважних воїнів, принцес і чаклунів.

Нагадаємо, що "Викрадена принцеса" - перший повнометражний мультфільм для українського та міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad.

Режисер стрічки - Ярослав Войцешек. Продюсер - Єгор Олесов. Художник-постановник - Крістіан Коскінен.

В українському прокаті стрічка зібрала 36 115 670 грн., що є абсолютним рекордом для українських анімаційних стрічок.

Також ми писали про те, що в озвучуванні одного з героїв цього мультфільму був задіяний шоумен і волонтер Сергій Притула.

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