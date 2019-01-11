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Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions

Lite » Кіно та ТБ 11.01.2019 - 14:45
Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions
Фото: Ксенія Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Ксенія Симонова перемогла у першому сезоні проекту Україна має талант

Українка Ксенія Симонова, переможниця першого сезону проекту Україна має талант, візьме участь у престижному шоу талантів у США - Аmerica's Got Talent: The Champions. У цьому проекті переможці сезонів з різних країн будуть боротися за звання найталановитішої людини світу.

Ксенія стала учасницею на запрошення продюсерів шоу. Виступ українки відбудеться 4 лютого у п'ятому ефірі.

"Я виступаю в п'ятому ефірі шоу. 50 учасників – це переможці або фіналісти "got talent" світу. У кожному ефірі вибирають двох кращих. Одного – з допомогою так званого "golden buzzer". Це кнопка, яку натискають або судді, або ведучий. Така можливість є один раз на весь ефір. Другий фіналіст вибирається глядачами з 50 штатів методом закритого голосування. У п'яти півфіналах таким чином сформуються 10 фіналістів. Потрапити у фінал дуже здорово, і я поставила собі цю ціль", – розповіла Ксенія Симонова.

Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions

Фото: Ксенія Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

У п'ятому ефірі проекту, який відбудеться у понеділок, 4 лютого, художниця буде дивувати пісочною анімацією. Українка вже встигла отримати визнання таланту далеко за межами країни. Вона неодноразово виступала перед коронованими особами і президентами.

Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions

Фото: Ксенія Симонова (прес-служба СТБ)

Ксенія також зазначила, що у неї склалися дружні стосунки з учасниками та командою проекту.

"З суддями вже познайомилися, все дуже неформально і дружелюбно. America's Got Talent: The Champions – чудовий досвід роботи з професіоналами найвищого класу, камераменами з Голлівуду. Отримую задоволення. Скоро побачимося в ефірі!" – поділилася Симонова.

Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions

Фото: Ксенія Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

На своїй сторінці в Facebook дівчина ділиться фотографіями з репетицій та розповідає про підготовку до шоу.

"Підготовка до виступу на AGT The Champions 2019 займає майже весь час, але трохи вільного залишається. У вільний час я малюю на природі, біля океану поряд з Малібу біч, роблю акварельні та графічні рисунки, етюди, а на знімальному майданчику - нариси і портрети учасників та працівників проекту", - розповіла українка.

Українка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The ChampionsУкраїнка стала учасницею популярного шоу America's Got Talent: The Champions

Фото: Ксенія Симонова (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Вона також висловила свої емоції після першого ефіру шоу.

"Оце боротьба! Це саме нереальна шоу з усіх битв талантів! Перший ефір дав шоу першу пару фіналістів - американський комік Preacher Lawson і фіналістка Britain's Got Talent Сьюзан Бойл!!!! Круто бути в фіналі. У десятці найкращих у світі!" - написала Симонова.

Нагадаємо, були оголошені учасники Національного відбору на Євробачення 2019. Пісенний конкурс пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль).

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Ми раніше повідомляли, що була названа дата прем'єри дев'ятого сезону шоу Голос країни.

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