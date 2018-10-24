В Україні експерти назвали найкращі фільми минулого року

Фото: колаж РБК-Україна

Переможцем одразу в двох категоріях - "Найкращий український фільм" і "Найкращий український ігровий фільм" стала картина Валентина Васяновича "Рівень чорного"

В Асоціації кінокритиків НСКУ назвали найкращі українські картини 2017 року, які були визначені в ході опитування Бюро української кіножурналістики "Підсумки українського кінопроцесу та кінопрокату 2017". Про це повідомляє "Медіаняня".

Наголошується, що в опитуванні брали участь 33 українських кінокритика та кіножурналіста.

Переможцем одразу в двох категоріях - "Найкращий український фільм" і "Найкращий український ігровий фільм" стала картина Валентина Васяновича "Рівень чорного".

У номінації "Найкращий український неігровий фільм" перемогу здобув Dixie Land Романа Бондарчука.

"Елювіум – Регенеративне створення" Стаса Сантимова став "Найкращим українським анімаційним фільмом".

В категорії "Найкращий український короткометражний фільм" переможцями стали одразу дві картини - "Випуск '97" Павла Острикова і "Технічна перерва" Філіпа Сотниченко.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня в Києві в прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ української драми Сергія Лозниці "Донбас". Ця картина отримала премію за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018.

Нагадаємо, що український сімейний фільм "Коло Життя" був визнаний найбільш очікуваною кінострічкою з Європи.

Також ми писали про те, що в жовтні було презентовано другий трейлер пригодницького екшну "Дике поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана. З ролика нарешті стає відомо, яка роль у картині дісталася автору книги.

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Відео: РБК-Україна