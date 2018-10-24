В Україні експерти назвали найкращі фільми минулого року

Переможцем одразу в двох категоріях - "Найкращий український фільм" і "Найкращий український ігровий фільм" стала картина Валентина Васяновича "Рівень чорного"
В Асоціації кінокритиків НСКУ назвали найкращі українські картини 2017 року, які були визначені в ході опитування Бюро української кіножурналістики "Підсумки українського кінопроцесу та кінопрокату 2017". Про це повідомляє "Медіаняня".
Наголошується, що в опитуванні брали участь 33 українських кінокритика та кіножурналіста.
Переможцем одразу в двох категоріях - "Найкращий український фільм" і "Найкращий український ігровий фільм" стала картина Валентина Васяновича "Рівень чорного".
У номінації "Найкращий український неігровий фільм" перемогу здобув Dixie Land Романа Бондарчука.
"Елювіум – Регенеративне створення" Стаса Сантимова став "Найкращим українським анімаційним фільмом".
В категорії "Найкращий український короткометражний фільм" переможцями стали одразу дві картини - "Випуск '97" Павла Острикова і "Технічна перерва" Філіпа Сотниченко.
Як повідомлялося раніше, 17 жовтня в Києві в прем'єрному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ української драми Сергія Лозниці "Донбас". Ця картина отримала премію за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2018.
Нагадаємо, що український сімейний фільм "Коло Життя" був визнаний найбільш очікуваною кінострічкою з Європи.
Також ми писали про те, що в жовтні було презентовано другий трейлер пригодницького екшну "Дике поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана. З ролика нарешті стає відомо, яка роль у картині дісталася автору книги.
Відео: РБК-Україна