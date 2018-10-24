Церковний хор, гумор і рідне село Дзідзьо: у Києві презентували романтичну комедію "DZIDZIO Перший Раз"

Відео: У Києві презентували романтичну комедію “DZIDZIO Перший Раз” (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Вже із 25 жовтня покази картини "DZIDZIO Перший Раз" стартують у широкому кінопрокаті в Україні.

У кіно "DZIDZIO Перший Раз" головний герой – хлопець на ім'я Дзідзьо. В душі він – великий артист і простодушна дитина. Він приховує один маленький секрет, який виливається для нього у велику проблему. Допомогти в цьому йому не зможуть ні мама, ні крутий друг. Таку інтимну і делікатну справу Дзідзьо має вирішити вперше і дуже обережно.

Михайло Хома (Дзідзьо) не тільки зіграв головну роль у фільмі, а й став режисером і продюсером картини та автором саундтреків. Анатолій Безух, продюсер Дзідзьо, став також генеральним продюсером картини.

23 жовтня група журналістів у кінотеатрі стала першою, хто подивився фільм, окрім тих, хто над ним працював. Михайло Хома також дивився фільм разом із журналістами. Після перегляду йому нагадали, що часто актори і режисери іноді уникають першого перегляду разом із глядачами.

"Я роблю так, щоб ви не бачили, що я поряд із вами у залі сиджу. Сиджу і спостерігаю за глядачами, як хто реагує. Бачу, де хтось засміявся, а де сльоза на очах з'явилася. Я роблю висновки для своїх майбутніх фільмів, а от у залі разом із глядачами поводжуся скромніше. Поводжуся як глядач", - сказав артист.

“Фільм створювався з любов'ю”

У фільмі "DZIDZIO Перший Раз" зіграли як актори-новачки, так і імениті досвідчені артисти. Роль чарівної дівчини на ім'я Квітка, у яку за сценарієм закохується Дзідзьо, зіграла молода українська акторка Анна Тихомирова.

"Ми її вибирали із 666 кандидатур! Михайло вибрав чотири дівчини, вона була другою. Ми не бачили обличчя, лише бачили контур тіла, який наближається до нас коридором, і вже знали що це наша Квітка!” - сказали на брифінгу члени команди фільму.

Фото: У фільмі "DZIDZIO Перший Раз" зіграли як актори-новачки, так і імениті досвідчені артисти (bhfilms.com.ua)

"Чи я переживав під час першого показу фільму? Напевно. Головне – те, що в Україні з'явився ще один україномовний фільм. Він робився з великою любов'ю, створювався нелегко. Бо створювати в Україні фільм своїми силами дуже важко. Було дуже легко здатися, бо ми стикалися із моментом, коли не було грошей. Розуміли, що коли немає грошей, то не буде й фільму. Але я навчився не здаватися, і вже маю ідею на наступний фільм", - сказав Михайло Хома.

За словами Михайла, стрічка також і про те, що вибачатись не завжди соромно.

"Особисто у мене в житті якось була неприємна ситуація. Я колись сказав погане про маму свого друга. Я підійшов до нього, сказав, що не можу більше з тим жити, попросив пробачення. З того часу я зрозумів, що, попросивши пробачення, легше жити, і іноді просити пробачення треба, й це не соромно", - сказав артист.

"Чи зміг би я полюбити таку людину? Звісно, зміг би!"

Цікаво, що стрічка "DZIDZIO Перший Раз" буде показана й для людей із вадами слуху.

Також із цією темою пов'язаний і сюжет фільму: несподівано виявляється, що головна героїня, красуня Квітка, має ваду слуху, а Дзідзьо від цього закохується у неї ще більше.

Відео: DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ. Офіційний трейлер (Youtube-канал B&H Film Distribution Company)

"На етапі підготовки Михайло питав: "За що я як герой фільму маю полюбити цю дівчину?" Ці слова рефреном звучали увесь час на етапі підготовки до фільму, і якось о третій ночі нам прийшла ідея додати ось такий елемент у сценарій. Ми цією темою не піарилися, не виставляли її як броню. Але вже на етапі постпродакшна одного дня до нас прийшли представники громадської організації "Fight for right" (Боротьба за права – ред.). У них є проект від Українського культурного фонду, і вони обрали саме наш фільм, щоб зробити до нього тифлокоментар – коментар для людей із вадами слуху. Ми відразу це підтримали, звісно. І буквально зараз ми із Держкіно привезли перше прокатне свідоцтво на фільм із тифлокоментарем. Нам свідоцтво видали офіційно", - розповідають у команді фільму.

В Україні – всього один кінотеатр, де є обладнання для показу фільмів із тифлокоментарем. Це кінотеатр "Оскар". У знімальній групі сподіваються, що держава зацікавиться цим питанням, і можливості для перегляду кіно людьми із вадами слуху будуть розширювати.

Ідею, за якою головна героїня має ваду слуху, взяли із реального життя, кажуть у знімальній команді фільму.

Фото: "Я не можу просто так полюбити гарну дівчину. Ну ніколи!" - Михайло Хома (bhfilms.com.ua)

"Якось багато років тому я їхав із Новояворівська до Львова у маршрутці на навчання. Навпроти мене сиділа дівчина. Вона мені дуже сподобалася! Я дивився всю дорогу на неї, і дорога через це так швидко пройшла. Коли ми виходили з автобуса, то я побачив, що її виводили за руку і щось їй пояснювали. Вона не чула. Я тоді подумав: "Чи зміг би я полюбити таку людину? Звісно, зміг би!" Я ту історію запам’ятав, про неї ніхто не знав. А тепер ви всі про неї знаєте!" – сказав Михайло Хома.

"Я не можу просто так полюбити гарну дівчину. Ну ніколи! Десь всередині в мене є те чисте серце, і я не можу поводитись як ті пацани. Мало бути щось, за що я її полюблю, і нам вдалося це показати", - додав він.

"У фільмі хочу показати, що хор і симфонічний оркестр – це так само модно і престижно, як і рок-музика"

Романтична комедія – так можна описати жанр фільму "DZIDZIO Перший Раз".

Дехто вже висловив думку, що фільм – для молодшої аудиторії.

Фото: Романтична комедія – так можна описати жанр фільму "DZIDZIO Перший Раз" (bhfilms.com.ua)

Але Дзідзьо на це відповів:

"Це не дитяча картина. На концертах я дивлюся в зал, а там - 80% дітей! І я думаю: а що я таке роблю, що вони мене так люблять? Ви собі не уявляєте, скільки я щодня отримую листів від батьків, де вони пишуть, що їх діти витворяють під нашу музику. У мене в голові питання: "А чому я?" Напевно, діти відчувають, що все нами робиться дуже щиро. А може, вони відчувають, що я всередині – доросла дитина".

У фільмі "DZIDZIO Перший Раз" обрали цікавий хід: головний герой приїздить у село і там створює не рок-гурт, а церковний хор. Дзідзьо за сюжетом фільму став його диригентом.

"На жаль, диригент сьогодні – не модна професія. А моя перша освіта і перша професія – це саме диригент симфонічного оркестру і хору. Я тепер думаю: нащо я на те вчився? А вчився я хоча би для того, щоб потім цю професію показати у фільмі. Молоді про цю професію так само треба розповідати, як і про всі інші. Не можна казати, що модні лише хіп-хоп, реп чи рок. Тому я у фільмі хочу показати, що хор і симфонічний оркестр – це так само модно і престижно, як і рок-музика", - прокоментував таке рішення артист.

Фото: У фільмі "DZIDZIO Перший Раз" обрали цікавий хід: головний герой приїздить у село і там створює не рок-гурт, а церковного хору. Дзідзьо за сюжетом фільму став його диригентом (bhfilms.com.ua)

Наступний фільм він планує зняти за кордоном, у Португалії. В той же час детальної інформації про те, що це буде за фільм, артист не розголошує.

"Буду ще себе шукати, десь пробувати. У мене завжди до себе є якісь претензії. Я виховувався досить суворо. Я себе жаліти не звик. У мене дуже рано помер тато і мама поїхала. Відтоді я ні на що не жаліюся", - каже він.

У фільмі показали рідне село і хату Михайла Хоми

Сцени фільму – це практично сцени із життя, нагадує Анатолій Безух.

Зйомки проходили, зокрема, у містечку Ходорів. Це місто в Жидачівському районі на Львівщині, важливий залізничний вузол.

Знімальний період завжди дуже важкий. Уявіть: понад 70 людей приїхали на зйомки у Ходорів. Та там готелів стільки нема, кави стільки нема! - жартує артист. - Мені важливо мати команду, у якої горять очі. Гадаю, із цим фільмом я таку команду для себе, нарешті, сформував. Коли робиш щось серйозне, завжди щось заважає: фінанси, погода, якісь організаційні моменти. Але важливо ідею не покинути і допрацювати все до кінця. У нас це вдалося", - додає Дзідзьо.

Фото: “Коли робиш щось серйозне, завжди щось заважає: фінанси, погода, якісь організаційні моменти. Але важливо ідею не покинути і допрацювати все до кінця. У нас це вдалося", - Дзідзьо (bhfilms.com.ua)

Крім того, зйомки проходили у селі Бортники Жидачівського району Львівської області. Населення Бортників – 1106 людей.

"Це хата, де я виріс, де я провів своє дитинство. Ми зняли мій справжній рідний дім, і ту церкву, у якій вінчалися мої батьки. Я прожив у тому селі два роки, а потім приїздив на канікули. Це місце для мене дуже дороге, і тепер його зможуть побачити всі, хто подивиться наш фільм", - каже Михайло Хома.

У фільмі також знялася мама Михайла. Спеціально для цього вона приїхала з-за кордону.

"Вона виглядала у фільмі дуже органічно і просто прекрасно вписалася в канву картини", - каже продюсер.

"Головне було не злякатися і не здатися. Ми стиснули зуби і завершили фільм"

Акторка Анна Тихомирова, яка зіграла головну роль у фільмі, прекрасно справилася зі своїм завданням, вважає Михайло Хома.

"Аня, на мій погляд, картину не підвела. Я дуже переживав, і вона переживала ще більше. Але у неї все вдалося! Я вважаю, що треба дати шанс молодим акторам, важливо відкривати наших зірок. Зірок мало, давайте їх створювати самі", - сказав він.

Фото: Всі актори у фільмі прекрасно справилися зі своїм завданням, вважає Михайло Хома (bhfilms.com.ua)

Михайло зізнається: мюзиклів він не любить, зате йому цікаві різні жанри комедій.

"Сам я особисто мюзикли не люблю. Мені подобаються комедії і різні її жанри – романтична комедія, лірична комедія, агресивна комедія. Але у мене завжди на щось не вистачає часу. Тут я згадую свою маму, яка колись сказала: "Час не приходить, а минає". Тепер я добре це розумію! Уявіть собі: дати сімдесят концертів, зняти фільм, переписати все! Від того всього голова сивіє, і борода теж. Мені казали, що ми здуріли, коли поставили собі дедлайн до 25 жовтня. Казали, що нічого не встигнемо. Але тут головне було не злякатися і не здатися. Ми стиснули зуби і завершили фільм. За останній місяць я спав щодня по дві години. Але зараз я вже знаю, як щось зробити швидше, легше і водночас професійніше", - поділився він.

Для нього головне, щоб фільм нагадував мультфільм, каже Дзідзьо.

"Художній фільм має нагадувати мультик! Це для мене головний критерій гарного художнього фільму. Люди у фільмі мають бути натуральними, як у житті. А модельно красивих людей я ніколи не буду знімати. От є, скажімо, якась дуже красива дівчина, а камера її показує вже по-іншому, не такою, якою вона є. Камера любить тільки симпатичних людей. Це трохи інше, ніж знімати ідеальну фотомодель. Тому я завжди шукаю симпатичних людей", - коментує артист.

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