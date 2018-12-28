Топ-модель по-українськи: 2 сезон випуск 18

У п'ятницю, 28 грудня на Новому каналі покажуть 18 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи, який стане фінальним.

Дивитися 2 сезон 18 випуск Топ-модель по-українськи можна на Lite РБК-Україна.

Півфіналіст Топ-модель по-українськи розповів всю правду про стосунки з Катею Польченко.

"Від любові до ненависті", – так охарактеризував хлопець своє спілкування з самої експресивної учасницею модельного реаліті.

"Катя сильно запала мені в душу, – зізнається Дмитро Сукач, відповідаючи на запитання передплатників під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу. – Вона повністю мій типаж зовні: бебі-фейс, світле волосся, блакитні очі. Перше враження: мила і світла дівчинка. Коли ми зрозуміли, що наша симпатія взаємна, дуже злякалися. Не розуміли, як відреагують експерти. Бачили, як котяться в прірву перспективи Аліси і Вані, які потрапили у вир з головою. На Топ-модель по-українськи потрібно щодня фігачити, інакше вилетиш одним з перших. Ми серйозно поговорили. Катя зізналася, що вона почала втрачати контроль над собою, розчинятися у закоханості, і її це теж налякало. Проект був для нас важливіше почуттів".

Діма Сукач. Фото: Прес-служба Нового каналу

За таку розстановку пріоритетів хлопців можна навіть похвалити, але коли між закоханими пробігла чорна кішка, залишалося загадкою. Всі залишилися тижня на реаліті Катя і Діма були заклятими ворогами. Вони билися і скандалили чи не на кожній зйомці.

"Для мене це теж таємниця, – говорить учасник реаліті. – Серйозно, я не розумію, що сталося. Але все стало різко погано. Ми почали дратувати один одного. І пару раз Катя навіть наставила мені синців".

Катя Польченко. Фото: Прес-служба Нового каналу

Зараз у Діми і Каті приятельські стосунки. Першим піти на мирову запропонував хлопець.

"Нещодавно у нас була загальна зйомка для глянцю, – говорить Дмитро Сукач. – На роботі ми абстрагувалися від усяких емоцій і зосередилися на результаті. Після поговорили і трохи дозволили наші конфлікти. Я дуже відхідливий, не можу довго тримати зла. Сподіваюся, що колись ми зможемо стати хорошими друзями, і навіть підпишемося один на одного в соціальних мережах".

Фінал Топ-модель по-українськи в ефірі Нового каналу вже сьогодні, 28 грудня, в 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.