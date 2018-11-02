Рідлі Скотт знімає продовження "Гладіатора": з'явилися подробиці

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Сіквел буде про Люціуса, племінника імператора Коммода з оригінального фільму

Відомий британський кінорежисер і продюсер Рідлі Скотт, який нещодавно розповів про бажання зняти сіквел фільма "Той, хто біжить по лезу 2049", вже почав роботу над продовженням популярного оскароносного фільму "Гладіатор", який вийшов у 2000 році. Про це повідомляється на сайті Film.

Сіквел буде про Люціуса, племінника імператора Коммода (якого зіграв Хоакін Фенікс) з першого фільму. Подорослішавши, він піде по стопах персонажа актора Рассела Кроу.

Фактично, це була оригінальна ідея DreamWorks для продовження - показати розвиток Риму разом з Люциусом як новим головним героєм.

Фактично, це була оригінальна ідея DreamWorks для продовження - показати розвиток Рима разом з Люціусом як новим головним героєм.

Раніше Рідлі Скотт називав таку ідею занадто складною, але він, вочевидь, передумав.

Сам же Кроу, який зіграв головну роль в оригінальній картині, в сіквелі не з'явиться - його герой генерал Максимус загинув у першій частині, і творці продовження "воскрешати" його не будуть.

Виробництвом фільму займеться голлівудська кіностудія Paramount.

Сценарій для фільму створить Пітер Крейг, який працював над текстами для двох частин екранізації трилогії "Голодні ігри".

До слова, як наголошується, продовження "Гладіатора" було мрією Рідлі Скотта протягом багатьох років, і концепція "Гладіатора 2" пройшла через кілька втілень. У якийсь момент рок-музикант, сценарист і режисер Нік Кейв написав абсолютно божевільний та приголомшливий сіквел, в якому Максимус у виконанні Рассела Кроу відправляється до пекло й назад, стикаючись з богами та іншими паранормальними силами.

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Відео: РБК-Україна