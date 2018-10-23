Свято відьом, нечисті і зла: 5 найжахливіших фільмів про Хелловін

Колаж РБК-Україна

Найзловісніші і наймоторошніші жахи і трилери для перегляду на Хелловін 2018 – у підбірці LITE

Хелловін 2018 у всьому світі будуть відзначати у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Відьомська ніч, до слова, з кожним роком стає все популярнішою серед українців, які чекають з нетерпінням останньої ночі жовтня, аби вибратися на яскраву маскарадну вечірку, повирізати з гарбузів химерні фігури і загалом – зануритися в атмосферу жаху і темряви.

Один із способів провести Хелловін з "користю", аби задовольнити своє "темне я" – засісти самому або ж з друзями у пустому будинку, вимкнути світло і "залипнути" у екран, де йде найстрашніший фільм жахів, який "лоскоче" нерви і змушує здригатися від найменшого шороху у кімнаті чи за вікном.

Саме для вас, любителі гострих відчуттів, напередодні Хелловіну ми й зібрали топ-5 кращих "ужастиків", які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Хелловін

Фільм "Хелловін", знятий Джоном Карпентером ще у 1978 році, вважається чи не найголовнішою картиною про Відьомську ніч. Класичний фільм жахів, у якому розповідається про серійного вбивцю, який втік з психіатричної лікарні. Туди він був запроторений після того, як в шестирічному віці вбив свою старшу сестру. А трапилося це якраз під час Хелловіна...

Кадр з фільму "Хелловін"

Ворон

Фільм режисера Алекса Прояса 1994 року може і не став би таким популярним, якби не одне "але". Головний герой - Брендон Лі - помер на знімальному майданчику. Його випадково застрелив актор, який грав одного з лиходіїв. Реквізитний пістолет виявився заряджений справжніми патронами. Дія фільму відбувається саме на Хелловін...

Кадр з фільму "Ворон"

Гаманець або життя

Фільм Майкла Доерті являє собою чотири пов'язані одна з одною історії, що відбулися на Хелловін.

Кадр з фільму "Гаманець або життя"

Убивча вечірка

Випадкове запрошення на вечірку на честь Хелловін приводить головного героя фільму Джеремі Солньє в секту, члени якої одержимі однією метою - вбити його в ім'я мистецтва. І починається кривава баня з тортур, каліцтв і веселощів.

Кадр з фільму "Убивча вечірка"

Відьма з Блейр: Курсова з того світу

Культовий фільм розповідає історію трьох студентів кінофакультету, які заблукали і безслідно зникли напередодні Хелловіна під час роботи над своїм курсовим проектом - документальною стрічкою про місцеву легенду - відьму з села Блер...

Кадр з фільму "Відьма з Блейр: Курсова з того світу"

До речі, Хелловін - це свято, до якого готуються і багато українських зірок. Дехто приміряє святкові костюми і обирає макіяж, а хтось вирішує, які страви приготує цього дня. Хоча багато українських зірок ставляться до Хелловіну абсолютно нейтрально.

Відомий український артист і зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий каже, що до переддня Дня всіх світих завжди готуються його діти. Так, його старша донька Варвара подає приклад молодшій Серафимі, і разом вони придумують яскраві образи до 31 жовтня.

Нагадаємо також, що англійські музиканти Mount Kimbie і The Bug святкуватимуть Хелловін у Києві.

Відео: РБК-Україна