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Появились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-х

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 13:10
Появились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-х Кадр из фильма "Носорог" Олега Сенцова предоставлен Arthouse Traffic
Автор: Дмитрий Войналович

Появился официальный трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог", который уже скоро украинцы увидят в кинотеатрах.

О чем эта криминальная драма, когда именно нашумевшая лента выйдет на экраны - читайте в нашем материале ниже.

О чем фильм "Носорог"?

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

"Носорог", к слову, является второй полнометражной работой Сенцова. В 2012 году фильм уже был представлен на индустрийной платформе Международного кинофестиваля в Софии, где получил награды за лучшие проект и питчинг.

Однако работа над картиной была приостановлена из-за незаконного ареста Олега российскими спецслужбами в 2014 году и последующего его заключения.

После освобождения режиссера в 2019 году, работа над проектом была возобновлена.

Появились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-хПоявились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-хПоявились первые кадры из нашумевшего фильма Олега Сенцова об Украине 90-х

Кадры из фильма "Носорог" предоставлены Arthouse Traffic

Когда картина выйдет на экраны?

Мировая премьера фильма состоится 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты". Картина Сенцова станет фильмом-закрытием секции.

Украинская кинотеатральная премьера ленты запланирована на 2022 год.

Кто снялся в фильме?

Главные роли в фильме исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова.

Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года.

Трейлер фильма "Носорог"

Напомним, недавно Олег Сенцов рассказал, когда Крым вернется в Украину.

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