З'явилися перші кадри з нашумівшого фільму Олега Сенцова про Україну 90-х
З'явився офіційний трейлер довгоочікуваного фільму Олега Сенцова "Носоріг", який вже скоро українці побачать у кінотеатрах.
Про що ця кримінальна драма, коли саме нашумівша стрічка вийде на екрани - читайте у нашому матеріалі нижче.
Про що фільм "Носоріг"?
Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
"Носоріг", до слова, є другою повнометражною роботою Сенцова. У 2012 році фільм вже був представлений на індустрійній платформі Міжнародного кінофестивалю в Софії, де отримав нагороди за найкращі проєкт і пітчинг.
Проте роботу над картиною було призупинено через незаконний арешт Олега російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення.
Після звільнення режисера у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено.
Кадри з фільму "Носоріг" надані Arthouse Traffic
Коли картина вийде на екрани?
Світова прем’єра фільму відбудеться 10 вересня на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі "Горизонти". Картина Сенцова стане фільмом-закриттям секції.
Українська кінотеатральна прем'єра стрічки запланована на 2022 рік.
Хто знявся у фільмі?
Головні ролі у фільмі виконали Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова.
Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.
Трейлер фільму "Носоріг"
Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов розповів, коли Крим повернеться в Україну.