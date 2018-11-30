Перша українська стрічка в Китаї: у відомого мультика нове досягнення

Фото: скріншот відео (youtube.com/FILM.UA Group)

У перший тиждень прокату в КНР "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" отримає чудові стартові позиції - близько 4500 екранів

Український мультфільм "Викрадена принцеса" став першим вітчизняним фільмом, який покажуть у кінотеатрах Китаю. Так, китайський прокатник мультфільму Golden-Spread повідомив, що мультфільм пройшов перевірку і повністю відповідає творчим та законодавчим вимогам цієї країни.

Також оголошена дата прем'єри в Китаї - 18 січня 2019 року.

Вихід "Викрадена принцеса" на великі екрани Китайської Народної Республіки - це перший випадок комерційного прокату фільму українського виробництва в найбільшій за населенням країні світу. Також слід зазначити, що через специфіку місцевого законодавства, будь-якому закордонному фільму досить нелегко «зайти» на китайський кіноринок. Як приклад, цього літа було відмовлено у прокаті популярного сімейного кіно виробництва Disney "Крістофер Робін.

В перший тиждень прокату в КНР «Викрадена Принцеса: Руслан та Людмила» матиме чудові стартові позиції - біля 4500 екранів, що є показником великого комерційного релізу для цієї країни. Враховуючи цю кількість, дуже розвинену кінотеатральну мережу та високі показники відвідування кінотеатрів, український анімаційний фільм буде доступний значній кількості дітей та їх батьків.

Постер "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (фото: прес-служба)

"Для української кіноіндустрії це безпрецедентний випадок! Наш кінопродукт виходить в широкий прокат на такій складній і дещо закритій території, як Китайська Народна Республіка. Ми ще раз переконались і довели, що українське кіно – комерційний конкурентоспроможний продукт, далеко за межами України. Команда студії Animagrad – професіонали найвищого рівня, вони вклали у фільм душу і частину свого життя. Ми віримо, що китайські дітлахи та їхні батьки гідно оцінять фільм і проголосують за нього придбаними квитками", – поділився своїми очікуваннями менеджер з міжнародних продажів FILM.UA Distribution Євген Драчов.

Показ “Викраденої Принцеси” на великих екранах зарубіжних країн, який розпочався ще в березні цього року, триває і досі. За ці майже 9 місяців найкасовіша українська анімація виробництва студії Animagrad відвідала понад 40 країн, в кінотеатрах яких її переглянуло понад півтора мільйони глядачів. І ця кількість буде збільшуватись, адже на кінець 2018-го та на 2019 рік реліз запланований не лише у Китаї, а і у низці країн Центральної Америки, Іспанії, Південно-Африканській Республіці, Південній Кореї тощо.

Як повідомлялося раніше, в Україні випустили художні поштові марки, присвячені першого українського анімаційного фільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Також ми писали про те, що раніше відомий український журналіст Юрій Бутусов розповів про свої враження після перегляду гучного українського мультфільму "Викрадена принцеса".

Нагадаємо, мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) у номінації "Кращий художній фільм".

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Відео: РБК-Україна