Оголошені дата прем'єри і назва нового сезону шоу "Орел і Решка"

Відео: (youtube.com/Орел і Решка)

Популярне тревел-шоу "Орел і Решка" повернеться на екрани вже зовсім скоро - новий сезон під назвою "Мегаполіси" стартує в лютому. Команда проекту відправляється в захоплюючий маршрут по найбільшим містам світу. Ведучі відвідають Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул, Джакарту, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та інші міста.

Хто стане новими обличчями тревел-шоу "Орел і решка", стане відомо 21 січня. Прем'єра нового сезону відбудеться на телеканалі "Інтері" 3 лютого, а почнеться подорож з китайського міста Макао.

"Великі міста будь-якої країни – це концентрація самого цікавого, незвичайного, самого топового, – впевнений Євген Синельников, головний режисер і співавтор проекту "Орел і решка". – Цей сезон обіцяє бути дуже насиченим яскравими пригодами, адже в ньому ми будемо шукати не пам'ятки, а місця, де можна відмінно потусити і кинути виклик самому собі".

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

За словами авторів проекту, "Орел і решка. Мегаполіси" буде відрізнятися від попередніх сезонів новими фішками і навіть стилем зйомок. Випуски проекту будуть більше нагадувати тревел-блоги. А ведучі будуть знімати себе на екшн-камери.

"Самий "сік" нового сезону – це провокації, – розповідає Сергій Сіманчук, режисер проекту. – Ведучі проекту будуть лізти в саму гущу подій, приміряти на себе нові образи і перевіряти все на власному досвіді".

За словами команди шоу, "Мегаполіси" - це "сезон відчайдушних вчинків і безбашенних рішень".

Фото: (instagram.com/orelireshka_official)

Нагадаємо, фінальний випуск "Орел і решка. Перезавантаження" вийшов 30 грудня. Він стартував в ефірі в березні 2017-го, а його ведучими були Антон Птушкін, Овсій Ковальов і Настя Івлєєва. Про фіналі програми оголосили самі Настя Івлєєва і Овсій Ковальов, на зйомках чергового епізоду, при цьому ведуча не змогла стримати сліз.

Зазначимо, що співавтор ідеї і творець популярного телевізійного проекту "Орел і Решка" Нателла Крапівіна зізналась, у скільки обійшлося створення одного з найбільш рейтингових шоу про подорожі.

Ще ми писали про те, що український шоумен і телеведучий "Орла і Решки" Коля Серга показав підписникам смертельний номер і просив не повторювати його самостійно.

До речі, екс-ведуча "Орла і Решки" Настя Івлєєва показала, хто надихнув її на кардинальну зміну іміджу.