Фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ѓріндельвальда": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ѓріндельвальда" (YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

"Фантастичні звірі: Злочини Ѓріндельвальда" - чергова захоплююча історія від авторки Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Довгоочікувана прем'єра фентезі в Україні відбудеться 15 листопада 2018.

Загадковий світ магії знову відкриє свої двері перед фанатами Гаррі Поттера і іншими героями книг Джоан К. Роулінг. Через рік після виходу першої частини фентезійного фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати" глядачі знову зустрінуться з магом-зоологом Ньютом Скамандером, сестрами Гольдштейн, Якобом Ковальські та лиходієм Ѓріндельвальдом.

Кадр із фильму (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером фільму виступив Девід Йейтс, який зняв першу частину "Фантастичних звірів", а також фільм "Гаррі Поттер і напівкровний принц". Сценарій написала Джоан Кетлін Роулінг.

Едді Редмейн виконав у картині головну роль Ньюта Скамандера, Джуд Лоу зіграв Альбуса Дамблдора, Джонні Депп - Ѓелерта Ѓріндельвальда. У фільмі також знімалися: Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер, Елісон Судол, Езра Міллер, Зої Кравіц, Каллум Тернер, Клаудія Кім.

Сюжет фільму

У першій частині фільму Ньют Скамандер разом з Магічним конгресом зловили чорного мага Ѓріндельвальда. Однак лиходієві вдалося втекти. Він не залишив ідею підкорити весь світ і вже зібрав навколо себе багато однодумців.

Джонні Депп в ролі Ґріндельвальда (кадр із фильму YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Ѓріндельвальд мріє домінувати над немагами, а завадити йому може тільки Альбус Дамблдор. Собі в помічники чарівник бере колишнього учня Ньюта Скамандера.

У боротьбі за владу магічний світ розколюється. Друзям і близьким людям доведеться пройти важкі випробування.

Раніше ми писали, що перед прем'єрою "Фантастичних звірів" українські фанати влаштували креативний флешмоб.

Нагадаємо, фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" став одним з найбільш очікуваних кінопрем'єр останнього місяця осені. Що ще подивитися в листопаді в кіно, дати виходу нових фільмів і трейлери - у нас на РБК-Lite.

Відео: РБК-Україна