Логунова и Кривошапко посетили благотворительную премьеру фильма "Путь домой"

В среду, 9 января в новом кинотеатре "Оскар" в Киеве состоялась премьера семейного приключения "Путь домой", в рамках которой прошел аукцион в пользу бездомных собак Киевской области. При поддержке благотворительного фонда Happy Paw, мероприятие было нацелено на воодушевление людей брать животных из приютов. Его также посетили украинские знаменитости.



Первыми ленту сумели оценить Ольга Шурова, Кристина Бобкова, Лидия Таран, Полина Логунова, Даша Коломиец, Николай Матросов и Александр Кривошапко.

Фото: (пресс-служба)

На премьере также были замечены Соломия Витвицкая, Алекс Захарчук, Серж Смолин, Серж Пайе, Алексей Дивеев-Церковный и многие другие.

Фото: (пресс-служба)

В картине "Путь домой" рассказывается трогательная история о приключениях собаки по кличке Белла, которая проделала эпический путь почти в 650 километров. Она стремится вернуться к своему любимому двуногому Лукасу, который учится на медика и подрабатывает в больнице. За время своего путешествия Белла меняет к лучшему жизни многих незнакомцев, начиная с осиротевшего детеныша пумы вплоть до бездомного ветерана, от которого отвернулась удача.

Фото: (пресс-служба)

Собака приносит радость и покой всем, кого встречает, поражая стойкостью духа и оптимизмом. В основу сценария был положен бестселлер В. Брюса Камерона, который также написал книгу "Собачья жизнь". Описывая невероятные приключения Беллы по пути домой, автор сумел показать бесконечную привязанность питомца к своему хозяину.

Фото: (пресс-служба)

Роли в картине получили Эшли Джадд, Джона Хауэр-Кинг, Эдвард Джеймс Олмос, Александра Шипп и Уэс Стьюди, каждый из которых добился впечатляющих успехов в своей карьере. Однако исполнительницей главной роли стала очаровательная дворняга по прозвищу Шелби, на которой держится весь сюжет.

На экранах украинских кинотеатров фильм "Путь домой" стартует с 10 января.

Напомним, ранее в Киеве прошла презентация украинского авантюрного семейного фильма "11 дітей з Моршина" режисера Аркадия Непиталюка. В картине снялись Ада Роговцева, Владимир Горянский, Сергей Бабкин, Алена Лаваренюк а также многие другие известные украинские актеры.

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