Логунова і Кривошапко відвідали благодійну прем'єру фільму "Шлях додому"

У середу, 9 січня в новому кінотеатрі "Оскар" у Києві відбулася прем'єра сімейної пригоди "Шлях додому", в рамках якої пройшов аукціон на користь бездомних собак Київської області. За підтримки благодійного фонду Happy Paw, захід було націлене на надихання людей брати тварин із притулків. Його також відвідали українські знаменитості.



Першими стрічку зуміли оцінити Ольга Шурова, Христина Бобкова, Лідія Таран, Поліна Логунова, Даша Коломієць, Микола Матросов та Олександр Кривошапко.

Фото: (прес-служба)

На прем'єрі також були помічені Соломія Вітвіцька, Олексій Захарчук, Серж Смолін, Серж Пайє, Олексій Дівєєв-Церковний та багато інших.

Фото: (прес-служба)

В картині "Шлях додому" розповідається зворушлива історія про пригоди собаки по кличці Белла, яка виконала епічний шлях майже в 650 кілометрів. Вона прагне повернутися до свого улюбленого двуногого Лукаса, який навчається на медика і підробляє в лікарні. За час своєї подорожі Белла змінює на краще життя багатьох незнайомців, починаючи з осиротілого дитинчати пуми аж до бездомного ветерана, від якого відвернулася удача.

Фото: (прес-служба)

Собака приносить радість й спокій усім, кого зустрічає, вражаючи стійкістю духу і оптимізмом. В основу сценарію був покладений бестселер Ст. Брюса Камерона, який також написав книгу "Собаче життя". Описуючи неймовірні пригоди Белли по дорозі додому, автор зумів показати безмежну прихильність вихованця до свого господаря.

Фото: (прес-служба)

Ролі в картині отримали Ешлі Джадд, Джона Хауер-Кінг, Едвард Джеймс Олмос, Олександра Шиппі і Уес Стьюді, кожен з яких домігся вражаючих успіхів у своїй кар'єрі. Однак виконавицею головної ролі стала чарівна дворняга на прізвисько Шелбі, на якій тримається весь сюжет.

На екранах українських кінотеатрів фільм "Шлях додому" стартує з 10 січня.

Нагадаємо, раніше в Києві пройшла презентація українського авантюрного сімейного фільму "11 дітей з Моршина" режисера Аркадія Непиталюка. У картині знялися Ада Роговцева, Володимир Горянський, Сергій Бабкін, Олена Лаваренюк а також багато інших відомих українських акторів.

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