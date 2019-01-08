Криптовалюты, ФБР, хакеры: Любомир Левицкий о съемках фильма в США

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий работает в США над полнометражным фильмом "Скелет в шкафу". Он – единственный украинец в команде: картина будет полностью американской. После съемок фильма он планирует вернуться жить в Украину.

Режиссер поставил цель построить "мост" между США и Украиной. Фильм "Скелет в шкафу" должен стать первым шагом к этой цели. В будущем, по словам режиссера, это позволило бы снимать хотя бы по одному американско-украинскому фильму в год.

В комментарии для RBC-Lite режиссер рассказал, как проходит работа над фильмом.

"Название фильма - "Скелет в шкафу". Это будет мой первый американский триллер. История близка молодежи, и она затрагивает очень актуальные в настоящем проблемы и тренды", - рассказал Любомир Левицкий.

В целом, если убрать все напряжение фильма, то это история о чистой любви, и о том, как парень хочет вернуть свою бывшую девушку, с которой оказывается по разные стороны закона.

Фото: Любомир Левицкий на кинопремии "Золотой Глобус" (предоставлено автором)

"В фильме также будут и криптовалюты, и ФБР, и хакеры. Ну и, конечно, суперкартинка и много юмора, без которого я не могу снимать", - добавляет режиссер.

По словам Левицкого, фильм должен стать первым шагом к масштабной работе над созданием совместного кино Украины и США.

"Это непростая, долгая и кропотливая работа, но мы это сделаем! Моя цель – это доказать всему миру, что Украина - прекрасное место с великолепными легендами, а также приключенческими историями, которые будут интересны всему миру", - поделился Левицкий.

Он сказал, что снимать о Чернобыле и подобных темах уже достаточно. По его мнению, для имиджа Украины это играет только негативную роль.

"Вместо этого - только позитив и только приключения!" – подчеркнул режиссер.

Напомним, ранее Хайди Клум и Леди Гага появились в пышных платьях на церемонии "Золотого Глобуса".

Также Любомир Левицкий рассказал о своей жизни в США и о съемках фильма.

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