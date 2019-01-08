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Криптовалюти, ФБР, хакери: Любомир Левицький про зйомки фільму у США

Lite » Кіно та ТБ 08.01.2019 - 16:03
Криптовалюти, ФБР, хакери: Любомир Левицький про зйомки фільму у США
Фото: Любомир Левицький (надано автором)

Фото: Любомир Левицький (надане автором)

Відомий український режисер Любомир Левицький працює в США над повнометражним фільмом "Скелет у шафі". Він – єдиний українець в команді: картина буде повністю американською. Після зйомок фільму він планує повернутися жити в Україну.

Режисер поставив мету побудувати "міст" між США та Україною. Фільм "Скелет у шафі" має стати першим кроком до цієї мети. У майбутньому, за словами режисера, це дозволило б знімати хоча б по одному американсько-українського фільму в рік.

У коментарі для RBC-Lite режисер розповів, як проходить робота над фільмом.

"Назва фільму - "Скелет у шафі". Це буде мій перший американський трилер. Історія близька молоді, і вона зачіпає дуже актуальні в сьогоденні проблеми і тренди", - розповів Любомир Левицький.

У цілому, якщо прибрати всю напругу фільму, то це історія про чисту любов, і про те, як хлопець хоче повернути свою колишню дівчину, з якою опиняється по різні сторони закону.

Криптовалюти, ФБР, хакери: Любомир Левицький про зйомки фільму у СШАФото: Любомир Левицький на кінопремії "Золотий Глобус" (надане автором)

"У фільмі також будуть і кріптовалюти, і ФБР, і хакери. Ну і, звичайно, суперкартинка і багато гумору, без якого я не можу знімати", - додає режисер.

За словами Левицького, фільм має стати першим кроком до масштабної роботи над створенням спільного кіно України і США.

"Це непроста, довга і копітка робота, але ми це зробимо! Моя мета – довести всьому світу, що Україна - прекрасне місце з чудовими легендами, а також пригодницькими історіями, які будуть цікаві всьому світу", - поділився Левицький.

Він сказав, що знімати про Чорнобиль і подібні теми вже досить. На його думку, для іміджу України це відіграє лише негативну роль.

"Замість цього - тільки позитив і тільки пригоди!" – підкреслив режисер.

Нагадаємо, раніше Хайді Клум і Леді Гага з'явилися в пишних сукнях на церемонії "Золотого Глобуса".

Також Любомир Левицький розповів про своє життя в США і про зйомки фільму.

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