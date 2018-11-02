Кінець "Гри престолів": герої серіалу розповіли про зйомки фіналу саги

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У фінальному сезоні всі герої збираються разом перед обличчям спільного ворога, розповів виконавчий продюсер Брайан Когман

З'явився ексклюзивний звіт про епічний фінальний сезон популярного телесеріалу "Гра престолів", знятий за мотивами відомої саги "Пісня льоду і полум'я" письменника Джорджа Мартіна. В американському щотижневому журналі Entertainment Weekly було опубліковано інтерв'ю акторів з кіноепопеї, які розповіли про зйомки заключних серій.

"Сцени, які п'ять років тому знімалися за день, тепер знімалися за п'ять днів. Вони хотіли зробити це якомога краще, тому знімали з усіх можливих ракурсів та всіма способами, щоб вибрати краще", - розповів Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу (племінника Дейенеріс Таргаріен).

Скрін: twitter.com/EW

Актриса Емілія Кларк, якій дісталася роль Дейенеріс, зазначила, що перевірка всіх камер тривала довше, а костюми, зачіски і макіяж стали краще.

"Кожна розмова була більш виваженою. Відчувалося, що все набагато серйозніше", - сказала вона.

Як наголосив виконавчий продюсер Брайан Когман, у фінальному сезоні всі герої, у яких були окремі сюжетні лінії, збираються разом перед обличчям спільного ворога.

"Вони готові розібратися з власним минулим та зробити вибір перед лицем неминучої смерті. Глядачів чекає неймовірно емоційний і гіркий сезон", - зазначив він.

Скрін: twitter.com/EW

Раніше ми писали, що Джордж Мартін розповів про відносини Дейенеріс і Джона Сноу ще багато років тому.

Нагадаємо, що автор "Гри престолів" раніше розповів, якого персонажа хотів би воскресити в серіалі.

Також ми повідомляли, що американський письменник Джордж Мартін, автор фентезійної саги "Пісня льоду і полум'я", з якої була знята "Гра престолів", розповів, що не зможе випустити шосту частину циклу у 2018 році, як планував раніше.

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Відео: РБК-Україна