"Книга, заслуживающая экранизации": в Киеве презентовали фильм "Дике Поле" по роману Сергея Жадана

Видео: Презентация фильма "Дике Поле" Ярослава Лодыгина по мотивам культового романа Сергея Жадана "Ворошиловград" (video.rbc.ua)

8 ноября в широкий прокат в Украине выходит приключенческий экшн режиссера Сергея Лодыгина "Дике Поле" по мотивам легендарного романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Олег Москаленко. Ранее в публичном доступе появился трейлер фильма "Дикое Поле".

В 2014 году книга Сергея Жадана "Ворошиловград" стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии BBC Украина. Книга переведена на пять языков.

Фото: Главную роль в картине сыграл актер театра и кино Олег Москаленко (РБК-Украина)

Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат неожиданно исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. Вместе с ней - друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?

"Защити свое "Дикое Поле"

Главный герой по имени Герман живет в Харькове и давно не был дома в родном городке на Донбассе. Однажды утром он узнает, что его брат, которому принадлежала заправка в их родном городе, вдруг уехал в Амстердам, и сейчас именно ему, Герману, придется решать все дела с бизнесом, которые так неожиданно оставил в родном городке его брат. А вместе с делами Герману придется сталкиваться с неожиданными поворотами судьбы и принимать непростые решения.

Видео: Первый трейлер фильма "Дике Поле" по роману Жадана (Youtube-канал Dergkino Ukraine)

"Конечно, литература и кино – это очень разные истории и жанры. В литературе у писателя есть возможность поднять много тем, много идей. Показать и раскрыть, и очень качественно их раскрыть. В кино, конечно, такой возможности нет, мы должны сконцентрироваться на одной-двух основных идеях", - говорит Ярослав Лодыгин, режиссер фильма "Дике Поле".

Члены авторской группы решили, что главной идеей, которую для фильма возьмут из книги "Ворошиловград", будет идея защиты своего, своей территории, своей собственности.

В данном случае речь идет о защите старой покрытой ржавчиной заправки, которую пытаются "отжать" у ее владельцев.

Фото: "Там крутые люди, там твоя дружба, там твоя любовь настоящая" – режиссер Ярослав Лодыгин (РБК-Украина)

"Конечно, это не единственная тема, которая поднимается в "Ворошиловграде", но мне показалось, что это самое главное. Что есть защита вот этой ржавой заправки, которая якобы никому не нужна. Сейчас для меня она немножко символизирует нашу страну. Но там крутые люди, там твоя дружба, там твоя любовь настоящая. И вот, собственно, когда кто-то переходит эту красную черту, и на твое говорят, что это больше не твое, то что делать? И как действовать? И с помощью каких таблеток это делать, если страшно", - продолжает он.

"Старобельск – это почти остров, отрезанный от всех нас"

Фильм снимали в городе Старобельск Луганской области. Во-первых, это город, в котором вырос сам Сергей Жадан, а во-вторых, события книги "Ворошиловград" происходят именно там.

Продюсер картины Владимир Яценко уверен, что Старобельск как главная локация съемок "Дикого Поля" просто идеально подошел для фильма.

Фото: "Бесспорно, это лучшие три секунды моей жизни, ролью я доволен!" - Сергей Жадан (РБК-Украина)

"Эти места - то, что идеально подходило к фильму. Потому что книга была написана об этих местах. Вплоть до мельчайших совпадений! Мы искали довольно много локаций, и у нас были сумасшедшие идеи снимать где-то еще, но когда мы приехали в Старобельск, то поняли, что нет никакого другого шанса, это должно быть здесь! Здесь, где река Айдар, где этот холм, где эта заправка была когда-то. И, собственно, все срослось. Хотя в организационном и бытовом смысле это было довольно сложно. Но, мне кажется, это с лихвой окупилось тем, что мы видим на экране. Поэтому я думаю, что все к лучшему", - делится впечатлениями Владимир Яценко.

Фото: "Когда мы приехали в Старобельск, то поняли, что нет никакого другого шанса, это должно быть здесь! Здесь, где река Айдар, где этот холм, где эта заправка была когда -то" - продюсер Владимир Яценко

Режиссер Ярослав Лодыгин уверен, что съемки именно в этом месте были для картины крайне важны.

"Надо понимать, что Старобельск – это почти остров, отрезанный от всех нас. Это город за блокпостами, без нормального железнодорожного сообщения. С ужасными дорогами, которые затягивают поездку и превращают поездку туда в кошмар. Без авиасообщения, которое было со Старобельском и Киевом еще с советских времен", - говорит режиссер.

Именно из-за этих условий в этом городе люди живут будто на острове, продолжает Ярослав Лодыгин.

Фото: "Старобельск - это город за блокпостами, без нормального железнодорожного сообщения. С ужасными дорогами, которые превращают поездку туда в ужас" – Ярослав Лодыгин (РБК-Украина)

"И мне очень жаль, что мы сейчас презентуем фильм не в Старобельске. Я знаю, что я обещал жителям города показать фильм. Мы для этого все сделаем. Факт о большинстве украинских городков, размером со Старобельск – кинотеатров там нет. И возможности показать фильм хорошего качества с хорошим звуком – такой возможности сейчас нет. Но мы будем что-то придумывать и привезем фильм туда", - уверяет режиссер.

Сергей Жадан снялся в эпизодической роли

"Дике Поле" – это фильм дебютов, говорят в съемочной группе. Для Сергея Жадана это первая экранизация его романа, для режиссера Ярослава Лодыгина – первый режиссерский опыт в полнометражном кино, для Владимира Яценко – первая продюсерская попытка в полном метре.

Исполнитель главной роли Олег Москаленко и актриса Руслана Хазипова, которая сыграла Олю, также имели дебютные на широком экране роли. Кроме того, впервые в полном метре снялись и жители Старобелска, которых привлекли к съемкам в кино.

Фото: Звездные гости на презентации фильма "Дике Поле" (РБК-Украина)

В фильме "Дике Поле" Сергей Жадан снялся в эпизодической роли. Какую именно роль сыграл писатель – можно узнать, просмотрев фильм. Но особенность роли в том, что Жадан появляется в фильме всего на несколько секунд.

"Ну конечно, это лучшие три секунды моей жизни, ролью я доволен! Я сегодня ехал в Интерсити и понял, что в трейлере моя роль длиннее, чем в фильме. Поэтому мне трейлер больше нравится, чем сам фильм. Он и короче, и динамичнее. Я его сегодня посмотрел раз двадцать, пока ехал, потому что там не было шансов не посмотреть", - сказал Сергей Жадан.

Интересно, что персонаж, которого в фильме "Дикее Поле" сыграл писатель, говорит за весь фильм только одно слово. Какое именно – вы убедитесь, посмотрев картину в кино.

Фото: В фильме "Дике Поле" снимается Сергей Жадан, но говорит там только одно слово (РБК-Украина)

"Я учил это слово с разными интонациями, примерял на себя роль. Я не буду сейчас это слово озвучивать, потому что мы сорвем этим нашу с вами пресс-конференцию!", - пошутил Жадан и добавил, что сниматься в картине ему было очень интересно, ведь быть с такими актерами на одной площадке – это большая честь.

"Мне нравится, как звучит мат на большом экране, когда он вписан в диалог, который написал классик Сергей Жадан"

Нецензурная лексика звучит в фильме "Дике Поле" очень часто. Но Ярослав Лодыгин никогда не думал над тем, чтобы как-то "загладить" то, как высказываются яркие персонажи фильма, признается сам режиссер.

"Уменьшить использование матерных слов или как-то "причесать" язык героев - нет, никогда у меня такой мысли не было. Потому что мне нравится, как звучит мат на большом экране, когда он вписан в диалог, который написал классик украинской литературы Сергей Жадан. В книге не всегда пишут, что там есть мат, а в кино есть ограничения – всегда пишут, что есть нецензурная лексика. Наличие в фильме нецензурной лексики - я считаю, что это худшая причина для того, чтобы не идти на фильм и продолжать жить в реальности, где в кино нет матерных слов. Я за мат в кино, если он оправдан героем, характером, ситуацией, миром, который мы создаем", - подчеркивает режиссер.

Фото: "Я за мат в кино, если они оправданы героем, характером, ситуацией, миром, который мы создаем" – Ярослав Лодыгин (РБК-Украина)

Мы живем в такой причудливой стране, где оговорки "16+" - это скорее положительная реклама для фильма, которая лишь добавит зрителей, уверен Сергей Жадан.

"Пытались все это сделать наилучшим образом, как только можем"

Интересно, что идею назвать фильм "Дике Поле" вместо "Ворошиловград" Сергей Жадан не поддерживал, но условия контракта перевесили, и в итоге название для картины выбрали именно такую.

У фильма также был яркий и профессиональный второй режиссер - Алексей Смоляр. По словам съемочной группы, все съемки прошли именно так, как и планировали, а вот монтаж шел дольше, чем ожидали: вместо трех-четырех месяцев монтаж длился целый год.

То, что локацию съемок решили перенести в Старобельск, сначала немного насторожило актера Владимира Ямненко, а потом он был так поражен местностью и природой Донбасса, что в итоге не хотел оттуда уезжать, говорит сам актер. Якрие колоритные персонажи местных жителей - как простых горожан, так и рейдеров и бандитов, режиссеру и актерам удалось передать прекрасно, уверен он.

"Мне сниматься было очень легко! Я родился в Киеве на Подоле, прожил на Куреневке и все, кто знает эти районы, может себе представить, какая там была атмосфера. Кроме того, что я актер, я еще и сценарист, и люблю наблюдать за людьми в жизни, за созданными образами. И, бесспорно, такие яркие персонажи точно нам всем попадались в жизни – люди, которые к чему-то стремились, а потом что-то их сломало", - говорит актер Владимир Ямненко.

Фото: "Такие яркие персонажи точно нам всем попадались в жизни – люди, которые к чему-то стремились, а потом что-то их сломало" - Владимир Ямненко.(РБК-Украина)

Во время съемок фильма и на этапе подготовки к ним съемочная группа советовалась с Сергеем Жаданом, но режиссер настолько точно подобрал всех актеров, что добавить было просто нечего, подчеркивает писатель.

"Со мной советовались, но Ярослав Лодыгин настолько точно подбирал характеры актеров, что у меня не было ни разу желания это как-то изменить или как-то повлиять. Мне кажется, это как-то непрофессионально – автору влиять на работу режиссера. Я не лукавлю, когда говорю, что мне выбор режиссера очень нравится. Мне кажется, что это идеальное попадание по всем позициям", - говорит он.

"Безусловно, "Ворошиловград" – это книга, которая заслуживала экранизации. Мы пытались все это сделать наилучшим образом, как только можем", - подчеркивает продюсер фильма "Дике Поле" Владимир Яценко.

Напомним, ранее знаменитый украинский писатель Сергей Жадан снялся в фотосессии для модного глянцевого журнала.

Кроме того, вышел еще один официальный трейлер нового украинского фильма "Дикое Поле": приключенческий экшн будут показывать в кинотеатрах с 8 ноября.

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