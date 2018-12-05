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Катерина Кухар с сыном посетила премьеру фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

Lite » Кино 05.12.2018 - 22:30

Видео: Щелкунчик и четыре королевства: официальный трейлер фильма

В начале декабря в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма от компании Дисней "Щелкунчик и четыре королевства". Настоящую новогоднюю сказку первыми посмотреть пришли публичные персоны украинского шоу-бизнеса.

Первыми ленту оценили Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Милош Елич (Океан Эльзы), Евгений Кот, Меловин, Лиза Ющенко, Юля Фреймут, Анастасия Даугуле, Yuko, группа [O], On i Ona, Ирина Заря, Алена Звирык, Маша Корогодская, Макс Назаров, Христя Храновская, Александра Кучеренко и другие. Многие пришли насладиться картиной с детьми.

Катерина Кухар с сыном посетила премьеру фильма &quot;Щелкунчик и четыре королевства&quot;Фото: Катерина Кухар, ее муж Александр Стоянов и сын Тимур на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

В холле кинотеатра гостей встретил оркестр, весь вечер она играл музыку Чайковского и дарил публике рождественское настроение.

Катерина Кухар с сыном посетила премьеру фильма &quot;Щелкунчик и четыре королевства&quot;Фото: оркестр в холле играл музыку Чайковского

Перепетии фильма начались с того, что в канун Рождества юная Клара, (которую сыграла Маккензи Фой) получает от своего крестного Дроссельмайера (в его роли зрители увидели Морган Фримен) необычный подарок , который приводит ее в параллельный мир, созданный ее погибшей мамой.

Катерина Кухар с сыном посетила премьеру фильма &quot;Щелкунчик и четыре королевства&quot;Фото: Меловин вместе с мамой

Там она знакомится с солдатом Филиппом (в его роли Джейден Фовора-Найт) и узнает, что попала в так называемые четыре королевства: Королевство снежинок, Королевство цветов, Королевство сладостей. Но есть и четвертое Королевство, глава которого матушка Коржик (ее роль исполняет Хелен Миррен) хочет завоевать остальные. Прекратить войну может только Клара…

Катерина Кухар с сыном посетила премьеру фильма &quot;Щелкунчик и четыре королевства&quot;Фото: популярная телеведущая Анастасия Даугуле

В фильме зрителей ждет много сюрпризов и тайн, неожиданных поворотов сюжетной линии, которые удивят самого искушенного киномана.

 

Фото: звезды на премьере фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

Мы также писали о том, что. журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года.

А также, Американской академией киноискусства уже названы лучшие фильмы и сериалы 2018 года.

Видео: РБК-Украина

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