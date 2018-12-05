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Катерина Кухарз сином відвідала прем'єру фільма "Лускунчик і чотири королівства"

Lite » Кіно 05.12.2018 - 22:30

Відео: Лускунчик і чотири королівства: офіційний трейлер фільму

На початку грудня у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму від компанії Дісней "Лускунчик і чотири королівства". Справжню новорічну казку першими прийшли подивитися публічні персони українського шоу-бізнесу.

Першими стрічку оцінили Катерина Кухар, Олександр Стоянов, Мілош Єліч (Океан Ельзи), Євген Кот, Меловин, Ліза Ющенко, Юля Фреймут, Анастасія Даугуле, Yuko, група [O], On i Ona, Ірина Заря, Альона Звірик, Маша Корогодская, Макс Назаров, Христя Храновська, Олександра Кучеренко та інші. Багато хто прийшов насолодитися картиною з дітьми.

Катерина Кухарз сином відвідала прем'єру фільма &quot;Лускунчик і чотири королівства&quot;Фото: Катерина Кухар, її чоловік Олександр Стоянов і син Тимур на прем'єрі фільму "Лускунчик і чотири королівства"

В холі кінотеатру гостей зустрів оркестр, весь вечір вона грав музику Чайковського і дарував публіці різдвяний настрій.

Катерина Кухарз сином відвідала прем'єру фільма &quot;Лускунчик і чотири королівства&quot;Фото: оркестр в холі грав музику Чайковського

Перепетії фільму почалися з того, що на переддодні Різдва юна Клара, (яку зіграла Маккензі Фой) отримує від свого хрещеного Дроссельмайера (в його ролі глядачі побачили Морган Фрімен) незвичайний подарунок , який приводить її в паралельний світ, створений її загиблою мамою.

Катерина Кухарз сином відвідала прем'єру фільма &quot;Лускунчик і чотири королівства&quot;Фото: Меловин разом з мамою

Там вона знайомиться з солдатом Філіпом (в його ролі Джейден Фовора-Найт) і дізнається, що потрапила в так звані чотири королівства: Королівство сніжинок, Королівство квітів, Королівство солодощів. Але є і четверте Королівство, глава якого матінка Коржик (її роль виконує Хелен Міррен) хоче завоювати інші. Припинити війну може тільки Клара...

Катерина Кухарз сином відвідала прем'єру фільма &quot;Лускунчик і чотири королівства&quot;Фото: популярна телеведуча Анастасія Даугуле

У фільмі глядачів чекає багато сюрпризів і таємниць, несподіваних поворотів сюжетної лінії, які здивують найвибагливішого кіномана.

 

Фото: зірки на прем'єрі фильму "Лускунчик і чотири королівства"

Ми також писали про те, що. журнал Time назвав топ-10 найкращих фільмів 2018 року.

А також, Американською академією кіномистецтва вже названо найкращі фільми і серіали 2018 року.

Відео: РБК-Україна

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