Київ вдень і вночі: фінальні серії

У вівторок, 8 січня в ефірі Нового каналу показують фінальні серії серіаліті Київ вдень і вночі. Цей день оголошується днем даного серіаліті. Розв'язка п'ятого сезону вже близько!

Дивіться фінальні серії серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Чотири місяці ми стежили за життям Альбіни і Саші, Поліни, Аліни і Назара, Макса і Насті, Ярослави і Насіння. І у вівторок, 8 січня, ми нарешті дізнаємося розв'язки історій всіх героїв серіаліті. Тому що саме в цей день в ефірі Нового каналу – відразу вісім завершальних епізодів «Київ вдень і вночі»! З 65-го по 72-й.

Спеціально на наше прохання один з героїв серіаліті (а заодно і екс-учасник проекту Топ-модель по-українськи Макс Сосновський) прочинив завісу таємниці останніх восьми епізодів. Отже, слово Максу:

"Хеллоу, гайс! У нас в «Київ вдень і вночі» залишилося безліч невирішених питань. Так що останні епізоди будуть дуже насиченими. Такими насиченими, що запасіться печивом і чаєм з самого ранку! Тому що до вечора ви будете тільки встигати бігати в туалет в рекламних паузах.

Почнемо з головного. З мене! Ви дізнаєтеся, ким я все-таки залишуся: фізруком, моделлю, блогером? Чи можу я зрозуміти, ким хочу бути, реалізувати себе та знайти своє покликання в житті?

А як щодо моєї найкращої подружани Насті? Вона на роздоріжжі, і поки не знає, що вибрати – повернутися в село до бабусі і коровам або залишитися жити в Києві. А ось ще питання – чи зможе Настька знайти собі нормального пацана? Або вирішить, що Русик – її справжня доля?

Переходимо до нашого любовному трикутнику. Та чого там трикутника – квадрату! Ми дізнаємося, з ким у підсумку залишиться Ярослава. Чи зможе вона відбити Сема у Юлі чи нарешті заспокоїться і знайде собі нового мужика? І кого все-таки вибере Сем – Юлю, Дзигу або Яру? Багато хто вважає Насіння секс-символом п'ятого сезону «Київ вдень і вночі». Так от, пора секс-символу згадати, що він мужик, включити мозок і вибрати собі одну подругу з трьох.

І ще одна інтрига в ще одному любовному трикутнику. Аліна, Поліна і Назар. З ким в підсумку залишиться Назар? Чи може йому і вибирати не доведеться – і меркантильність Аліни візьме верх, вона відбере все у Назара і сховається в ночі?

Ну і трохи про наших "дідах". Як вплине на життя Паші кримінальне минуле його пасії і начальниці Валі? Відчуваю, що тут буде жорсткий заміс. І як складеться доля Альбіни та Володимировича? Хлопці вирішили з'їхати з нашого пентхауса. Чи зможуть вони відпустити Дніпровську набережну і всіх її мешканців та зажити власним життям?".

Не пропустіть!

У вівторок, 8 січня, з 9:00 до 21:00 на Новому каналі – вісім завершальних епізодів п'ятого сезону Київ вдень і вночі.