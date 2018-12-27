Фільм "Я, ти, він, вона": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Я, Ти, Він, Вона" (YouTube/Студія Квартал 95 Online)

27 грудня в український проекат виходить комедія "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95". Продюсером, сценаристом і режисером фільму став Володимир Зеленський, він же виконав і одну з головних ролей.

У центрі сюжету - справжній любовний багатокутник. Головні герої Макс і Яна в шлюбі вже десять років. За весть час подружнього життя вони просто звикли одне до одного, обтяжені сімейними обов'язками.

Особливо щасливою їх сім'ю назвати не можна, тому в певний момент Максим і Яна вирішують розлучитися. Крім того, вони вже зав'язали нові відносини "на стороні".

Кадр із фільму (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Перед розірванням шлюбу суд надає подружжю 30 днів на обдумування. І тоді пара вирішує прожити їх, висловлюючи всі претензії і найпотаємніші фантазії. Чи зможе такий "випробувальний термін" врятувати шлюб Яни і Максима?

У романтичній комедії "Я, ти він, вона" знялися відомі українські актори та зірки шоу-бізнесу. Пару на межі розлучення зіграли Володомр Зеленський і Анастасія Коротка. Одна з головних ролей, закоханої в Максима колеги, дісталася співачці Наді Дорофєєвій. Артист "Студії Квартал 95" Євген Кошовий виконав роль коханця Яни.

Також в картині знялися Ольга Сумська, Станіслав Боклан, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Юрій Ткач та інші.

Кадр із фільму "Я, ти, він, вона" (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Володимир Зеленський і Девід Додсон виступили в якості режисерів комедії.

Автори сценарію - Олександр Щур, Станіслав Зубрицький, Євген Бургела, Андрій Яковлєв, Володимир Зеленський, Девід Додсон. Продюсерами стрічки стали Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій і Борис Шефір.

Раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва зізналася в складності зйомок з Володимиром Зеленським.

Про процес зйомок в комедії "Я, ти, він, вона" розповіла і виконавиця головної ролі Настя Коротка.

Відео: РБК-Україна