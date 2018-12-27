Фільм "Я, ти, він, вона": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Я, Ти, Він, Вона" (YouTube/Студія Квартал 95 Online)
27 грудня в український проекат виходить комедія "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95". Продюсером, сценаристом і режисером фільму став Володимир Зеленський, він же виконав і одну з головних ролей.
У центрі сюжету - справжній любовний багатокутник. Головні герої Макс і Яна в шлюбі вже десять років. За весть час подружнього життя вони просто звикли одне до одного, обтяжені сімейними обов'язками.
Особливо щасливою їх сім'ю назвати не можна, тому в певний момент Максим і Яна вирішують розлучитися. Крім того, вони вже зав'язали нові відносини "на стороні".
Кадр із фільму (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)
Перед розірванням шлюбу суд надає подружжю 30 днів на обдумування. І тоді пара вирішує прожити їх, висловлюючи всі претензії і найпотаємніші фантазії. Чи зможе такий "випробувальний термін" врятувати шлюб Яни і Максима?
У романтичній комедії "Я, ти він, вона" знялися відомі українські актори та зірки шоу-бізнесу. Пару на межі розлучення зіграли Володомр Зеленський і Анастасія Коротка. Одна з головних ролей, закоханої в Максима колеги, дісталася співачці Наді Дорофєєвій. Артист "Студії Квартал 95" Євген Кошовий виконав роль коханця Яни.
Також в картині знялися Ольга Сумська, Станіслав Боклан, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Юрій Ткач та інші.
Кадр із фільму "Я, ти, він, вона" (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)
Володимир Зеленський і Девід Додсон виступили в якості режисерів комедії.
Автори сценарію - Олександр Щур, Станіслав Зубрицький, Євген Бургела, Андрій Яковлєв, Володимир Зеленський, Девід Додсон. Продюсерами стрічки стали Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій і Борис Шефір.
Раніше ми розповідали, що Надя Дорофєєва зізналася в складності зйомок з Володимиром Зеленським.
Про процес зйомок в комедії "Я, ти, він, вона" розповіла і виконавиця головної ролі Настя Коротка.
Відео: РБК-Україна