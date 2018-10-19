Фильм "Время возмездия": смотреть онлайн трейлер с постаревшей Николь Кидман

Смотреть трейлер фильма “Время возмездия” с Николь Кидман можно на Lite РБК-Україна.
В сети появился первый трейлер криминальной драмы “Время возмездия” (Destroyer) с Николь Кидман.
В ролике можно увидеть, что 51-летняя актриса, которая выглядит гораздо моложе своих лет, заметно состарилась.
И все это ради роли в киноленте, которой уже пророчат судьбу номинанта на премию “Оскар”. И главный претендент на победу – главная героиня.
В фильме Карин Кусамы актриса предстанет в образе детектива полиции Эрин Белл, которая вынуждена внедриться в преступную банду. Спустя много лет она вновь сталкивается с лидером банды, чтобы справиться со всем тем, что разрушило ее прошлую жизнь.
В картине также сыграли Себастиан Стэн, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани и другие актеры.
Напомним, ранее вышел официальный трейлер драмы "Донбасс" Сергея Лозницы, премьера которой состоится 18 октября.
Также в сети появился тизер украинской комедии "Продюсер".
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