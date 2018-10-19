Фільм "Час відплати": дивитися онлайн трейлер з постарілою Ніколь Кідман

Дивитися трейлер фільму "Час відплати" з Ніколь Кідман можна на Lite РБК-Україна.

У мережі з'явився перший трейлер кримінальної драми "Час відплати" (Destroyer) з Ніколь Кідман.

У ролику можна побачити, що 51-річна актриса, яка виглядає набагато молодше своїх років, помітно постаріла.

І все це заради ролі у кінострічці, якої вже пророкують долю номінанта на премію "Оскар". І головний претендент на перемогу – головна героїня.

Ніколь Кідман у фільмі Час відплати (Кадр з фільму)

Ніколь Кідман у фільмі Час відплати (Кадр з фільму)

Ніколь Кідман у фільмі Час відплати (Кадр з фільму)

У фільмі Карін Кусами актриса з'явиться в образі детектива поліції Ерін Белл, яка змушена проникнути в злочинну банду. Через багато років вона знову стикається з лідером банди, щоб впоратися з усім тим, що зруйнувало її минуле життя.

Ніколь Кідман у фільмі Час відплати (Кадр з фільму)

У картині також зіграли Себастіан Стен, Тобі Кеббелл, Тетяна Маслани та інші актори.

Нагадаємо, раніше вийшов офіційний трейлер драми "Донбас" Сергія Лозниці, прем'єра якої відбудеться 18 жовтня.

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