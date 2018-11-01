Фільм "Богемна рапсодія": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму "Богемна рапсодія" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Сюжет

"Богемна рапсодія" - американський драматичний фільм про соліста культової рок-групи "Queen". Події охоплюють 15 років життя Фредді Меркюрі з моменту заснування групи до концерту Live Aid, що став найвеличнішим виступом за всю історію рок-музики.

Сюжет розповідає не тільки про період злету популярності музикантів, а й про фактичний розпад групи через спосіб життя Меркьюрі. Але незважаючи на всі проблеми і розбіжності "Queen" возз'єднуються для грандіозного благодійного концерту, на якому Меркьюрі виступає вже смертельно хворим.

Кадр з фільму "Богемна рапсодія" (скріншот YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Актори та факти про фільм

Головну роль в біографічній драмі виконав Рамі Малек, який здобув популярність після участі в серіалі "Містер Робот". В образі Фредді Меркьюрі глядачі могли побачити Сашу Барона Коена. Актора затвердили на роль, але через творчі розбіжності з гітаристом "Queen" Брайаном Меєм, Коен відмовився від зйомок. На роль легендарного рок-музиканта також розглядався Деніел Редкліфф.

У "Богемний рапсодії" також знімалися Майк Майєрс, Люсі Бойнтон, Джозеф Маццелло, Ейдан Гіллен, Бен Харді, Том Холландер, Аллен Ліч і інші.

Режисером фільму став Брайан Сінгер (трилогія "Люди Ікс"), однак через кілька місяців після початку зйомок його відсторонили через конфлікт з Рамі Малеком і частою відсутністю на знімальному майданчику. Сінгера замінив режисер та відомий актор Декстер Флетчер.

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Відео: РБК-Україна