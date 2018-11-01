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Фільм "Богемна рапсодія": дивитися онлайн трейлер

Lite » Кіно 01.11.2018 - 09:00

Офіційний трейлер фільму "Богемна рапсодія" (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Сюжет

"Богемна рапсодія" - американський драматичний фільм про соліста культової рок-групи "Queen". Події охоплюють 15 років життя Фредді Меркюрі з моменту заснування групи до концерту Live Aid, що став найвеличнішим виступом за всю історію рок-музики.

Сюжет розповідає не тільки про період злету популярності музикантів, а й про фактичний розпад групи через спосіб життя Меркьюрі. Але незважаючи на всі проблеми і розбіжності "Queen" возз'єднуються для грандіозного благодійного концерту, на якому Меркьюрі виступає вже смертельно хворим.

Кадр з фільму "Богемна рапсодія"Кадр з фільму "Богемна рапсодія" (скріншот YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Актори та факти про фільм

Головну роль в біографічній драмі виконав Рамі Малек, який здобув популярність після участі в серіалі "Містер Робот". В образі Фредді Меркьюрі глядачі могли побачити Сашу Барона Коена. Актора затвердили на роль, але через творчі розбіжності з гітаристом "Queen" Брайаном Меєм, Коен відмовився від зйомок. На роль легендарного рок-музиканта також розглядався Деніел Редкліфф.

У "Богемний рапсодії" також знімалися Майк Майєрс, Люсі Бойнтон, Джозеф Маццелло, Ейдан Гіллен, Бен Харді, Том Холландер, Аллен Ліч і інші.

Режисером фільму став Брайан Сінгер (трилогія "Люди Ікс"), однак через кілька місяців після початку зйомок його відсторонили через конфлікт з Рамі Малеком і частою відсутністю на знімальному майданчику. Сінгера замінив режисер та відомий актор Декстер Флетчер.

До речі, вийшов трейлер української комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".

Також раніше були оголошені українські фільми-лауреати національної премії "Кіноколо".

Відео: РБК-Україна

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