Фантастические вещи: украинский певец поделился впечатлениями от съемок в фильме DZIDZIO

Музыкант также признался, что рад тому, что их дружба и сотрудничество с DZIDZIO продолжается уже много лет.

Экс-участник DZIDZIO JULIK и Михаил Хома снова вместе на съемках комедии "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

"Когда мне Миша сказал, что в новом фильме видит меня, то я охотно согласился. Он и его команда делают фантастические вещи, все продумано до деталей", - говорит Юлик.

JULIK снялся в комедии "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

Делясь впечатлениями о съемках картины, он отметил интересный сценарий, крутых актеров и царящую атмосферу: "это невозможно передать словами".

А еще - это хороший повод увидеться с друзьями и коллегами по цеху, добавил шоумен.

В комедии-квесте артист сыграет эпизодическую роль пианиста в одном из столичных ресторанов.

JULIK на съемках фильма DZIDZIO "Де гроші" (фото: пресс-служба артиста)

"Еще когда я был в группе, для меня съемки и актерство с каждым разом получали новое значение. Я совершенствовался, развивался и продолжаю это делать, ведь киноиндустрия меня мотивирует и вдохновляет. Ранее я и подумать не мог, что все это будет происходить со мной. И, честно, я - счастлив. Но больше всего, так приятно получать фидбэк от зрителей, и по сегодняшний день пишут и благодарят за фильмы, где я принимал участие", - рассказал JULIK.

Как обещают в DzidzioFilm, картина "Де гроші" в кинотеатрах появится в 2021-м.

Видео: JULIK показал бэкстейдж со съемок комедии "Де гроші"