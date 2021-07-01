Фантастичні речі: український співак поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO

Музикант також зізнався, що радий тому, що їх дружба та співпраця з DZIDZIO триває вже багато років.

Екс-учасник DZIDZIO JULIK і Михайло Хома знову разом на зйомках комедії "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

"Коли мені Міша сказав, що у новому фільмі бачить мене , то я залюбки погодився. Він і його команда роблять фантастичні речі, все продумане до деталей", - говорить Юлік.

JULIK знявся в комедії "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

Ділячись враженнями про зйомки картини, він відзначив цікавий сценарій, крутих акторів і атмосферу, що панує: "це неможливо передати словами".

А ще - це хороший привід побачитися з друзями та колегами по цеху, додав шоумен.

У комедії-квесті артист зіграє епізодичну роль піаніста в одному зі столичних ресторанів.

JULIK на зйомках фільму DZIDZIO "Де гроші" (фото: прес-служба артиста)

"Ще коли я був у гурті, для мене зйомки і акторство з кожним разом набували нового значення. Я вдосконалювався, розвивався і продовжую це робити, адже кіноіндустрія мене мотивує та надихає. Раніше я й подумати не міг, що все це відбуватиметься зі мною. І, чесно, я - щасливий. Та найбільше, так приємно отримувати фідбек від глядачів, які й по сьогодні пишуть і дякують за фільми, де я брав участь", - розповів JULIK.

Як обіцяють в DzidzioFilm, картина "Де гроші" в кінотеатрах з'явиться у 2021-му.

Відео: JULIK показав бекстейдж зі зйомок комедії "Де гроші"