"Фантастические твари": в озвучке фильма принял участие известный украинец

Официальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

На экраны украинских кинотеатров вышел фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", который снят по книге Джоан Роулинг. Стало известно, кто озвучил первую реплику в фильме, которую услышали украинские телезрители. Об этом пишет "24 канал".

Реплику, с которой начинается популярный фильм, озвучил известный украинский поэт, книгоиздатель, основатель и директор издательства " А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

57-летний Иван Малкович дублировал голос персонажа Рудольфа Шпильмана, которого сыграл немецкий актер Вольф Рот.

Сюжет фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" разворачивается в 1927 году. В фильме показываются две локации – Лондон и Париж. Волшебник Гелерт Гриндельвальд решил изменить правила в мире магии и ввести преимущество и доминирование чистокровных магов над простыми существами. Но Альбус Дамблдор решил ему помешать и обратился к своему ученику за помощью.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда "Фантастических тварей" снялся для Playboy.

Американский актер Эзра Миллер, сыгравший в фильме "Фантастические твари: преступления Гриндельвальда", стал героем провокационной фотосъемки для журнала Playboy. Он позировал перед камерой на высоких каблуках, в сетчатых колготках, кружевном платье и с заячьими ушами — на этом реквизите настоял сам актер.

А также мы рассказывали о том, кто из украинских звезд посетил премьеру фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда".

Видео: РБК-Украина