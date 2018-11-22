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"Фантастичні тварини": в озвученні фільму взяв участь відомий українець

Lite » Кіно 22.11.2018 - 15:03

Офіційний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Гриндельвальда" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

На екрани українських кінотеатрів вийшов фільм "Фантастичні тварини: Злочини Гриндельвальда", який знятий за книгою Джоан Роулінг. Стало відомо, хто озвучив першу репліку в фільмі, яку почули українські телеглядачі. Про це пише "24 канал".

Репліку, з якої починається популярний фільм, озвучив відомий український поет, видавець, засновник і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович.

57-річний Іван Малкович дублював голос персонажа Рудольфа Шпільмана, якого зіграв німецький актор Вольф Рот.

Сюжет фільму "Фантастичні тварини: Злочини Гриндельвальда" розгортається в 1927 році. У фільмі показуються дві локації – Лондон і Париж. Чарівник Гелерт Гріндельвальд вирішив змінити правила в світі магії і ввести перевагу і домінування чистокровних магів над простими істотами. Але Альбус Дамблдор вирішив йому перешкодити і звернувся до свого учня за допомогою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка "Фантастичних створінь" знявся для Playboy.

Американський актор Езра Міллер, який зіграв у фільмі "Фантастичні тварини: злочини Гриндельвальда", став героєм провокаційною фотозйомки для журналу Playboy. Він позував перед камерою на високих підборах, в сітчастих панчохах, мереживній сукні і з заячими вухами — на цьому реквізиті наполіг сам актор.

А також ми розповідали про те, хто з українських зірок відвідав прем'єру фільму "Фантастичні тварини: Злочини Гриндельвальда".

Відео: РБК-Україна

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