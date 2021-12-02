Эти факты о фильме "Спенсер" точно заставят вас погрузиться в тайны принцессы Дианы

Интересные факты о фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Кристен Стюарт, готовясь к роли "народной принцессы", тщательно изучала биографию Дианы.

Также она просматривала ее интервью для запоминания жестов и мимики, и в течение 6 месяцев тренировала британский акцент.

Актерскую игру Кристен Стюарт оценил бывший телохранитель принцессы Кен Уорф в интервью изданию People.

"Из всех людей, которые играли Диану за последние 10 лет, она ей ближе всего. Кристен удалось усовершенствовать свои манеры", - сказал он.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы (кадры из фильма / Arthouse Traffic)

Костюм, в котором Кристен Стюарт в образе Леди Ди изображена на постере, был создан Chanel.

Это копия платья из их коллекции 1988 года, в которой принцесса Диана несколько раз появлялась на публичных мероприятиях.

Оригинал этого платья сохранился в архивах, однако оказался слишком хрупким, чтобы служить костюмом в фильме. Поэтому Chanel воссоздали изделие, потратив на его создание 1034 часов, из которых 700 были посвящены исключительно сложной вышивке.

Место в режиссерском кресле фильма занял чилийский режиссер Пабло Ларраин - лауреат фестивалей в Каннах, Берлине и Венеции.

В 2016 году именно он подарил миру ленту "Джеки", благодаря которой и стал известен широкой публике.

Это также была биографическая драма - посвященная биографии Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа, 35-го президента США.

Кеннеди тогда сыграла Натали Портман, а лента получила три номинации на премию "Оскар".

Сценарий картины написал Стивен Найт, автор сериала "Острые козырьки".

Он также является номинантом на премию "Оскар" за сценарий к фильму "Грязные прелести" 2002 года с Одри Тоту.

Музыку к ленте создал Джонни Гринвуд - гитарист группы Radiohead.

Это далеко не первая его работа в кино - он уже длительное время является признанным в индустрии композитором.

В частности, за фильм "Призрачная нить" его номинировали на премию "Оскар".

Также он написал музыку для таких лент как "Тебя никогда здесь не было" и "Нефть".

О чем фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

В центре сюжета долгожданной картины - Диана Спенсер.

Ее брак с принцем Чарльзом трещит по швам. По миру распространяются слухи об измене, а злые языки прогнозируют развод.

Во время традиционных рождественских каникул монаршей семьи супруги вынуждены играть на публике идеальную и счастливую пару.

Они ужинают за одним столом, празднуют вместе Рождество, но Диана готовится кардинально изменить жизнь королевской семьи…

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" в кино уже с 9 декабря (кадры из фильма / Arthouse Traffic)