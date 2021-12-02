Ці факти про фільм "Спенсер" точно змусять вас поринути у таємниці принцеси Діани

Цікаві факти про фільм "Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

Крістен Стюарт, готуючись до ролі "народної принцеси", ретельно вивчала біографію Діани.

Також вона переглядала її інтерв’ю для запам’ятовування жестів і міміки, і протягом 6 місяців тренувала британський акцент.

Акторську гру Крістен Стюарт оцінив колишній тілоохоронець принцеси Кен Ворф у інтерв’ю виданню People.

"З усіх людей, які грали Діану за останні 10 років, вона їй найближча. Крістен удалося вдосконалити свої манери", - сказав він.

Крістен Стюарт у ролі принцеси Діани (кадри з фільму / Arthouse Traffic)

Костюм, у якому Крістен Стюарт в образі Леді Ді зображена на постері, було створено Chanel.

Це копія сукні з їхньої колекції 1988 року, в якій принцеса Діана кілька разів з'являлася на публічних заходах.

Оригінал цієї сукні зберігся в архівах, проте виявився занадто крихким, щоб слугувати костюмом у фільмі. Тому Chanel відтворили виріб, витративши на його створення 1034 години, з яких 700 були присвячені виключно складній вишивці.

Місце в режисерському кріслі фільму посів чилійський режисер Пабло Ларраін - лауреат фестивалів у Каннах, Берліні та Венеції.

У 2016 році саме він подарував світові стрічку "Джекі", завдяки якій і став відомий широкому загалу.

Це також була біографічна драма - присвячена біографії Жаклін Кеннеді після вбивства її чоловіка, 35-го президента США.

Кеннеді тоді зіграла Наталі Портман, а стрічка здобула три номінації на премію "Оскар".

Сценарій картини написав Стівен Найт, автор серіалу "Гострі картузи".

Він також є номінантом на премію "Оскар" за сценарій до фільму "Брудні принади" 2002 року з Одрі Тоту.

Музику до стрічки створив Джонні Ґрінвуд - гітарист гурту Radiohead.

Це далеко не перша його робота в кіно - він уже тривалий час є визнаним в індустрії композитором.

Зокрема, за фільм "Примарна нитка" його номінували на премію "Оскар".

Також він написав музику для таких стрічок як "Тебе ніколи тут не було" і "Нафта".

Про що фільм "Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

У центрі сюжету довгоочікуваної картини - Діана Спенсер.

Її шлюб із принцом Чарльзом тріщить по швах. Світом ширяться чутки про зраду, а злі язики прогнозують розлучення.

Під час традиційних різдвяних канікул монаршої родини подружжя змушене грати на публіці ідеальну та щасливу пару.

Вони вечеряють за одним столом, святкують разом Різдво, але Діана готується кардинально змінити життя королівської родини…

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани" у кіно вже з 9 грудня (кадри з фільму / Arthouse Traffic)