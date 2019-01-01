“Произошел настоящий всплеск”: режиссер о впечатляющих результатах украинского кино в 2018 году

Фото: Съемочная группа фильма "11 дітей з Моршина" (коллаж РБК-Украина)

Аркадий Непиталюк дал оценку украинскому кинематографу 2018 года и рассказал о своем новом фильме "11 дітей з Моршина"

В 2018 году в Украине вышло 22 фильма, в финансировании которых принимало участие государство. В уже минувшем году в кинотеатрах нашей страны показали фильмы различных жанров: комедии, историческое, фэнтези и семейное кино.

Несмотря на то, что украинское кино часто критикуют, еще несколько лет назад вряд ли можно было представить, чтобы столько фильмов выходило бы в Украине ежегодно. Так, за несколько дней до Нового года в Киеве презентовали приключенческий семейный фильм “11 детей из Моршина” режиссера Аркадия Непиталюка.

RBC-Lite поговорил с режиссером фильма о том, как он со съемочной группой создавал это увлекательное семейное кино, каким был 2018 год для украинского кинематографа и что нужно, чтобы украинцы начали верить в отечественное кинопроизводство.

Аркадий, что для вас было главным вызовом во время съемок фильма?

Основной вызов для меня был с этим фильмом именно в том, что для меня это впервые зрительское кино. До этого я снимал исключительно авторские фильмы, а сейчас взялся за фильм для широкой зрительской аудитории, за жанровое кино.

Во время работы над фильмом главное было, чтобы мы смогли со сосценаристами создать на уровне сценария такую историю, которой можно было бы заинтересовать как можно больше зрителей - и детей, и взрослых. И затем реализовать жанрово эту историю в готовом продукте.

Видео: 11 дітей з Моршина, официальный тизер (Youtube-канал UFD Independent Films)

Потому что наша история, наш фильм – он не одножанровый. Это не классическая комедия.

В фильме “11 дітей з Моршина” вы заметите и комедию, и экшн с гонками, и элементы детектива. Также мы добавили мелодраматическую линию. И вот в этом и был основной вызов, чтобы все это реализовать качественно. Ведь сочетание жанров создавать очень непросто.

И тем более, что в вашем фильме много персонажей - дети.

Да, у нас много персонажей детей. Это в большой степени и детское кино. В целом это семейное кино, но и детское тоже.

Как лучше описать это кино для зрителя? Детское кино, семейное?

Это в чистом виде семейное кино. Мы сделали такой фильм, который действительно интересен и для детей, и для их родителей. Идеально по возрасту - для детей от 7 до 14-15 лет. У нас, во-первых, есть и детская линия, где взаимодействуют между собой дети. Вторая линия - дети взаимодействуют со взрослыми. Кроме того, есть несколько "взрослых" линий. Таких, в которых взрослые узнают себя, ситуации из своей жизни. Ну и, наконец, у нас история получается чисто украинская. Все узнается: действия персонажей, их поведение, лексика. Все в этом фильме найдут что-то для себя.

Если бы мы снимали чисто детское кино, тогда оно было бы не очень интересно родителям. Может родители приходили бы на сеанс поспать, пока их дети смотрят фильм. Но мы пытались снять кино так, чтобы было интересно и для взрослых.

Фото: Режиссер Аркадий Непиталюк (РБК-Украина)

Часто украинское кино критикуют за то, что персонажи не похожи на украинцев и оторваны от наших реалий.

Узнаваемость персонажей – это очень важный признак украинского кинематографа. Потому что если эти персонажи даже будут интересны, но оторваны от наших реалий, то люди не будут воспринимать их как своих. И. соответственно, фильм не понравится.

В вашем фильме - картинка одновременно и сугубо локальная, но и характерная для многих небольших городов Украины.

Действия происходят в Моршине и в окрестностях. Но мы не делали очень локальную конкретизацию места. Ведь такие персонажи характерны для всей Украины. Когда человек будет смотреть фильм, то будет узнавать себя, соседа, жену, ребенка, и автоматически подсоединяться к фильму. Тогда зритель уже понимает персонажа, сопереживает ему. Вместе с ним человек веселится, плачет и переживает все его эмоции.

Ну а название Моршин – это игра слов, чтобы было похоже на Оушен. Мы хотели сначала снять фильм, где персонажи будут жить в маленьком городке. Когда вспомнили о Моршине, быстро ухватились за это и сняли фильм там, поместив место действия именно в этот городок.

Как реагировали местные жители на процесс съемок?

Местные жители подходили, спрашивали, что мы снимаем, почему мы снимаем. Мы говорили, что это игровое кино, что мы снимаем детей вымышленных моршинских. Они интересовались всем, что происходило у нас на съемочной площадке.

В целом все знают, что Моршин - это санаторно-курортный городок. Там основное действие и в интерьерах, и на улице – это отдых и лечение. А тут вдруг кроме этого что-то еще начало происходить! Вдруг начали ходить люди с камерой, с осветительными приборами, что-то снимают. Для местных это тоже было определенное развлечение.

Каким, по вашим наблюдениям, был 2018 год для украинского кино? Мы видим, что появляется все больше украинских фильмов разных жанров. Так, за пару недель презентовали сразу несколько семейных комедий.

В течение 2018 года в украинском кинематографе произошел настоящий всплеск жанрового зрительского кино, жанровых зрительских фильмов. Наверное, доминирует комедия. “Пригоди S Миколая” – это тоже хорошее семейное кино. Вот именно то, что в Украине появились семейные фильмы – ситуация уникальная. Раньше такого точно не было!

Фото: “В течение 2018 года в украинском кинематографе произошел настоящий всплеск жанрового зрительского кино, жанровых зрительских фильмов” - режиссер Аркадий Непиталюк (РБК-Украина)

В основном даже в эпоху так называемого украинского поэтического кино долгое время доминировало авторское кино, фестивальное. Да, оно может представлять Украину за границей, и это очень хорошо. Но его не так массово смотрит украинский зритель, не покупает на него билеты, чтобы отдохнуть и расслабиться в кинотеатре. На него ходит узкий круг зрителей. Многим трудно вспомнить даже несколько “массовых” украинских фильмов. Но сейчас ситуация уже другая.

Появление семейного кино и комедий - хороший признак развития кино в целом, как говорят кинокритики.

Да! За последние годы, кроме комедий, появились также семейные фильмы и, как по мне, это очень важно. Почему это важно? Потому что мы делаем кино не просто для самоутверждения. Не просто чтобы сказать себе “Какой я молодец, я снял фильм”, а потом это кино будет лежать где-то на полочке, потому что будет совсем неинтересным. В первую очередь мы должны снимать для зрителей, думая именно о них. Мы повернулись лицом к зрителю и хотим для них что-то создать, чтобы они приходили в кино смотреть не только голливудские семейные фильмы, но и наши, украинские.

Как думаете, когда это станет нормой? Когда украинцы будут воспринимать украинские фильмы так же, как голливудские?

По моим впечатлениям, под конец года у зрителя как-то произошел сдвиг относительно доверия к украинскому кинематографу. Раньше зритель как-то не хотел ходить на фильмы, за исключением каких-то раскрученных медийных персон, которые снимали фильм или снимались в нем. Преимущественно эти медийные персоны раскрученные именно через телевидение. Сейчас зрители постепенно начинают интересоваться украинскими киноисториями. И это очень хорошая тенденция!

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Видео: В Киеве презентовали семейный фильм “11 детей из Моршина” (video.rbc.ua)